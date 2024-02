Líder do governo libera bancada, e petistas deixam de votar sobre saidinha

Brasília

O governo e o PT liberaram os senadores da base aliada durante a votação do projeto que aprovou nesta terça-feira (20) o fim das saídas temporárias de presos em datas comemorativas, as chamadas saidinhas.

A proposta, relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi aprovada por 62 votos a favor, 2 contrários e 1 abstenção. O texto agora voltará para a Câmara dos Deputados, onde foi aprovado em 2022 por 311 votos a favor e 98 contra.

Senadores durante votação do projeto que acaba com saidinhas de presos - Pedro Ladeira/Folhapress

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), argumentou que não fazia sentido contrariar a orientação de todos os partidos da base aliada. Durante a sessão, nenhum senador discursou contra o projeto de lei —o líder do PT, Fabiano Contarato (ES), se manifestou a favor.

"Ficou claro nesse debate, até quando olha para o painel, o grande número de partidos que são da base do governo e orientaram voto 'sim'. Não adianta aqui eu confrontar com lideranças partidárias. Mas não vou orientar voto sim porque eu entendi todas as razões, matéria apaixonante, fui governador oito anos, sei o que está acontecendo na segurança porque fui governador e sei desse drama", disse Wagner.



Dos 81 senadores, apenas Rogério Carvalho (PT-SE) e Cid Gomes (PSB-CE) votaram contra o projeto de lei. Wagner foi o único que se absteve durante a sessão.



Flávio Dino (PSB-MA), ex-ministro da Justiça e futuro ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), não participou da votação. Horas antes da votação, Dino fez seu último discurso na tribuna do Senado. A posse dele no STF está marcada para a próxima quinta-feira (22).



Os senadores petistas Humberto Costa (PT-PE), Teresa Leitão (PT-PE) e Paulo Paim (PT-RS) também não votaram, assim como o emedebista Marcelo Castro (MDB-PI) e o bolsonarista Wellington Fagundes (PL-MT).

O governo Lula (PT) ainda patina com a segurança pública, com ações desarticuladas e promessas não cumpridas durante a gestão de Dino.



Já o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, teve a primeira crise no comando da pasta com apenas 13 dias no cargo após a fuga inédita de dois detentos na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Ao longo de 2023, o governo se equilibrou em uma corda bamba na segurança que incluiu a defesa dos direitos humanos, acenos aos policiais militares e declarações sobre o enfrentamento ao crime organizado apontadas como desastradas e de viés bolsonarista.

A atuação na área foi alvo de conservadores, que reclamaram de leniência do governo, e também de progressistas, que viram prioridade na lógica de guerra às drogas.

Veja como votou cada senador



Não



Cid Gomes (PSB-CE)

Rogério Carvalho (PT-SE)



Sim

Alan Rick (União-AC)

Ângelo Coronel (PSD-BA)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Augusta Brito (PT-CE)

Beto Faro (PT-PA)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Carlos Viana (Podemos-MG)

Chico Rodrigues (PSB-RR)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Cleitinho (Republicanos-MG)

Confúcio Moura (MDB-RO)

Davi Alcolumbre (União-AP)

Dr. Hiran (PP-RR)

Eduardo Braga (MDB-AM)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Efraim Filho (União-PB)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Esperidião Amin (PP-SC)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Fernando Dueire (MDB-PE)

Fernando Farias (MDB-AL)

Flávio Arns (PSB-PR)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Giordano (MDB-SP)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Ivete da Silveira (MDB-SC)

Izalci Lucas (PSDB-DF)

Jader Barbalho (MDB-PA)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Jayme Campos (União-MT)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Jussara Lima (PSD-PI)

Laércio Oliveira (PP-SE)

Leila Barros (PSB-GO)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Magno Malta (PL-ES)

Marcio Bittar (União-AC)

Marcos Rogério (PL-RO)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Margareth Buzetti (PSD-MT)

Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Omar Aziz (PSD-AM)

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

Otto Alencar (PSD-BA)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO)

Randolfe Rodrigues (sem partido-AP)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Rodrigo Cunha (Podemos-AL)

Rogério Marinho (PL-RN)

Sérgio Moro (União Brasil-PR)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Wilder Morais (PL-GO)

Zenaide Maia (PSD-RN)

Zequinha Marinho (Podemos-PA)

Ausentes na votação



Alessandro Vieira (MDB-SE)

Damares Alves (Republicanos-DF)

Daniella Ribeiro (PSD-PB)

Flávio Dino (PSB-MA)

Humberto Costa (PT-PE)

Irajá Filho (PSD-TO)

Jorge Seif (PL-SC)

Mara Gabrilli (PSD-SP)

Marcelo Castro (MDB-PI)

Paulo Paim (PT-RS)

Romário Souza (PL-RJ)

Teresa Leitão (PT-PE)

Tereza Cristina (PP-MS)

Wellington Fagundes (PL-MT)

Jorge Seif (PL-SC) —estava em missão oficial