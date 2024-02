PM mata membro do PCC e outros dois homens em Guarujá; mortes sobem para 25

São Paulo

Três homens foram mortos em uma ação da Polícia Militar durante a madrugada desta sexta-feira (16) em Guarujá, no litoral paulista. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma das vítimas é líder do grupo criminoso PCC e entrou em confronto com a polícia, junto com dois comparsas.

O suspeito morto seria Rodrigo Pires dos Santos, conhecido como Danone. A secretaria informou que ele "atuava com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e no tribunal do crime, além de ter atentado contra agentes públicos". Danone é apontado como um dos responsáveis pela morte de um sargento em 2012.

Ainda segundo a secretaria, ele também foi flagrado atirando contra uma embarcação da Receita Federal em 2015. "Em novembro do ano passado, após uma operação da Polícia Civil com a Marinha, as forças de segurança localizaram em sua casa um fuzil, duas pistolas e vasta quantidade de entorpecentes", disse o governo estadual.

Movimentação de policiais militares em Guarujá, no litoral paulista, durante ação da Operação Escudo - Danilo Verpa - 31.jul.2023/Folhapress

A reportagem conversou com dois delegados que confirmaram a liderança do homem junto a facção.

O Comando de Operações Especiais da PM teria recebido uma informação sobre o paradeiro dos criminosos, num condomínio do bairro de Santa Cruz dos Navegantes. A SSP informou que os policiais foram recebidos com tiros ao se aproximarem do local, e os PMs atingiram os suspeitos ao revidar o ataque.

O nome dos outros dois suspeitos mortos não foi divulgado. Um deles seria procurado pela Justiça e estaria com um documento falso, segundo um delegado ouvido pela reportagem. A secretaria informou que a perícia foi acionada e o caso será investigado.

O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, publicou um vídeo na rede social X que diz ser de Danone. Na imagem, um homem segura um fuzil com um sinalizador aceso na ponta, no meio de uma multidão.

Com as três mortes, chegou a 25 o número de vítimas de ações da PM na Baixada Santista desde o último dia 2, quando o soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, foi assassinado. Entre os suspeitos mortos neste mês na região estão dois adolescentes, um com 14 e outro com 15 anos. Outra vítima é o catador de lixo José Marcos Nunes da Silva, 45 —a família afirma que ele estava desarmado quando foi morto, com três tiros.

"A SSP destaca que todos os casos de mortes decorrentes de intervenção policial (MDIP) são rigorosamente investigados, encaminhados para análise do Ministério Público e julgados pelo Poder Judiciário", informou a pasta.

A região da Baixada Santista vem acumulando confrontos entre policiais militares e suspeitos desde a morte do soldado Marcelo Augusto da Silva na madrugada de 26 de janeiro. Ele foi atacado na rodovia dos Imigrantes, na altura de Cubatão, enquanto seguia no sentido capital após encerrar expediente no litoral.

Desde então outros dois policiais militares foram assassinados em serviço, o soldado Cosmo e o cabo José Silveira dos Santos, no dia 7. Outros dois policiais foram baleados, sendo um deles ainda internado, na mesma ocorrência em que Santos foi morto.

SUSPEITO PRESO

O suspeito de ter matado o solado Cosmo, Kaique Coutinho do Nascimento, 21, foi preso nesta quarta pela PM de Minas Gerais, em Uberlândia (MG). Ele deveria ser levado para Santos ainda na noite desta quinta.

O retrato de Kaique, vulgo Chip, havia sido divulgado no último dia 8 pela SSP. A gestão Tarcísio também havia anunciado uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levassem à prisão do suspeito, que estava foragido após ter tido a prisão temporária expedida pela Justiça.