Vestido ou cropped? Saiba como personalizar seu abadá para o Carnaval

São Paulo

Marca registrada do Carnaval, o abadá é uma peça versátil que, customizada, pode se transformar em cropped e até em saia e vestido.

Dados do Google Trends mostram que as buscas pelo termo começaram em 2017 e, desde então, atinge picos de interesse na época do Carnaval. O interesse relacionado à peça caiu apenas em 2021 e 2022, em meio à pandemia.

A peça também é queridinha de famosas e virou moda durante a Farofa da Gkay, festa promovida pela influenciadora. Em um dos dias do evento os convidados personalizam o abadá da festa e costumam ser bem criativos.

Mc Loma (no centro) e as Gêmeas Lacração na Farofa da Gkay em Fortaleza, em 2022; as gêmeas transformaram o abadá em saia, enquanto a cantora optou por personalizar a peça com uma fita de brilho - Victor Chapetta - 5 dez.2022/AgNews

A Folha conversou com Diego Ribeiro, professor de moda da FAAP (Faculdade Armando Álvares Penteado), e com a estilista Nina Martins, que deram dicas de como personalizar o abadá.

Saiba como customizar seu abadá para o Carnaval

Aposte em aviamentos

Ribeiro diz para investir em aviamentos que possam incrementar o abadá, como franjas e pedrarias.

Também é possível colocar correntes nas alças do abadá. "Isso pode ser feito por meio de amarração, aproveitando parte do tecido retirado do abadá original, passando pelos elos da corrente para dar uma outra cara", diz Ribeiro.

O professor também indica o macramê, técnica de artesanato que envolve o uso de nós, similar ao tricô.

"Você corta uma parte do abadá e usa para fazer amarrações de macramê. Assim, você pode criar uma alça estilizada ou até mesmo um cinto para acentuar o abadá", afirma.

Outra forma simples de usar o abadá é fazendo amarrações ou transformando a peça em um cropped. Nesses casos vale investir também em brilho.

"Os truques de amarração funcionam muito bem, seja amarrando na frente, jogando a manga para dentro ou puxando o excesso de blusa para dar um nó na frente ou atrás", diz Nina Martins.

O professor Ribeiro lembra que uma tendência forte no Carnaval deste ano é o biquíni, que pode ser combinado com o abadá em formato de saia, por exemplo.

Uma tesoura resolve (quase) tudo

Uma das sugestões de Martins é cortar as mangas do abadá para transformar a peça em uma regata ou, ainda, cortar o tecido em franjas.

"Você pode também fazer um novo decote com a tesoura ou retirar uma manga e deixar o abadá como um top, um cropped, [uma peça de] um ombro só", afirma a estilista. Segundo a estilista, modelos de um ombro só são outra tendência do Carnaval de 2024.

A humorista Bruna Louise apostou em abadá com amarração na Farofa da Gkay - Leo Franco - 5.dez.2022/AgNews

Aposte na criatividade

Quem não tem habilidades de modelagem ou costura não precisa se preocupar. Basta usar a criatividade.

"Existe a opção de passar um spray no abadá, jogar um glitter. Você não precisa bordar o abadá para deixá-lo totalmente brilhoso", sugere Martins.

Abadá que vira vestido

Transformar o abadá em vestido também é possível.

"Para alongá-lo um pouco, há a opção de colocar um barrado, seja de renda, franja ou outros tecidos que combinem", afirma a estilista.

Outra dica é usar uma saia da mesma cor do abadá, fazendo com que a peça se pareça mais com um vestido. E para quem tem em mãos um abadá largo, mas prefere uma modelagem mais justa, Nina Martins sugere incrementar a produção com um cinto.