Chuva com granizo atinge cidades do Espírito Santo uma semana após enchente

Recife

A chuva voltou a atingir cidades do sul do Espírito Santo neste sábado (30) com queda de granizo e ruas alagadas em várias cidades. Já na região metropolitana de Vitória, bairros ficaram alagados desde a tarde.

Na semana passada, a chuva provocou ao menos 20 mortes e 13 cidades decretaram, desde então, situação de emergência no estado.

Um boletim divulgado às 6h deste domingo (31) pelo Governo do Espírito Santo mostra que as cidades com mais chuvas desde as 6h do sábado foram Afonso Cláudio (93,4 milímetros), Muniz Freire (78,4 mm) e Jerônimo Monteiro (77,94mm).

Fortes chuvas causam estragos na cidade de Mimoso no Sul, interior do Espirito Santo - Roberto Barbosa - 28.mar.2024/Folhapress

Em Cariacica, na Grande Vitória, houve ventania e chuva com granizo, além de alagamentos em ruas. Em Vitória, onde choveu 64 mm em 24 horas, a força da água formou uma correnteza que se assemelhava a um rio em Maruípe.

Uma entrada de um bairro no município de Viana ficou coberta pela água nas imediações da BR-101. Também houve vento e granizo em Cachoeira do Itapemirim.

Ao todo, 13 cidades continuam em situação de emergência no território capixaba: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

A previsão do tempo da plataforma Alerta, do governo estadual, indica chuva menor na região sul do Espírito Santo e pancadas de chuva no centro-norte à tarde.

O boletim meteorológico também aponta a possibilidade de ocorrência de eventos como alagamentos, deslizamentos de terra e inundações, no sul, centro e noroeste do estado devido à previsão de continuidade das pancadas de chuva.

As 20 mortes registradas foram em Mimoso do Sul (18) e Apiacá (2). Nesses municípios, duas pessoas seguem desaparecidas, uma em cada cidade.

Mais de 11 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, sendo 11.087 desalojados - foram para a residência de familiares ou conhecidos —e 265 desabrigados— que estão em abrigos públicos.

Na rodovia estadual ES-297, há interdição total no Km 45, com previsão de liberação até esta segunda (1º). A ES-379 tem bloqueio na estrada que liga Muniz Freire a Iuna por causa da queda de uma ponte.

Mimoso do Sul é a cidade mais afetada. Um total de 75 máquinas do Governo do Espírito Santo atua na limpeza da cidade após os alagamentos que deixaram rastros de destruição. A gestão estadual também atua no envio de donativos para pessoas afetadas, como cestas básicas, itens de limpeza e higiene pessoal, colchões, cobertores, fraldas, absorventes, ração animal e água. O estado também informou que tem viabilizado a entrega de doações recebidas via sociedade civil.