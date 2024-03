Grávida e marido usam geladeira como bote para fugir de enchente no Espírito Santo

Vitória

Uma grávida de oito meses viveu momentos de pânico ao tentar se salvar de uma enchente que atingiu a cidade de Mimoso do Sul, no interior do Espírito Santo. Por causa do alto nível de água, a jovem e o marido usaram uma geladeira para boiar e escapar do afogamento.

Elivanda de Souza Brandão, 18, está grávida de oito meses. O temporal na cidade, uma das mais afetadas pelas chuvas no ES, durou de sexta (22) à madrugada de domingo (23). Há 20 mortos e dois desaparecidos no estado desde então, de acordo com o balanço mais recente divulgado nesta quarta (27).

O casal ficou cerca de 20 minutos dentro da geladeira, boiando na água barrenta, na sexta-feira. Ao todo, eles contam, foram três horas de tensão naquele dia, entre ficarem presos em casa e decidirem escapar com a ajuda do eletrodoméstico.

"Foi desesperador. A todo momento eu achei que iria morrer e que a ideia de meu marido não ia dar certo", conta Elivanda. "Eu cheguei a falar com ele que se eu entrasse na geladeira, ela iria afundar".

A jovem afirma que entrar na geladeira foi a única alternativa que ela e o marido, Rulian Dias Amaral, 20, encontraram para escapar da enchente.

A casa deles fica no bairro Recanto Verde, no segundo andar de um imóvel. Mesmo assim, conta Elivanda, em 40 minutos a água já tinha atingido o teto da residência. "Acho que, além de sorte, conseguimos nos salvar com a ajuda de Deus", diz a grávida.

O marido, ela acrescenta, protagonizou outro ato heroico naquele dia. A fim de salvar um amigo do bairro, um idoso acamado, ele saiu por uma das janelas da casa e atravessou a rua a nado para resgatar o vizinho.

"Quando a água ainda estava em nossas canelas, Rulian saiu pela janela, nadou até o outro lado da rua e entrou na casa do vizinho, que tem problemas de mobilidade. Com o auxílio de outro vizinho que morava atrás dessa residência, conseguiram levar o idoso até o terraço de outra casa", conta a mulher. "Após 40 minutos, quando ele voltou para nossa casa, a água já estava chegando no teto, e o único objeto que flutuava era a geladeira."

Foi nesse momento que ele colocou a esposa dentro do eletrodoméstico e guiou o aparelho por uma das janelas. No local onde seria o meio da rua José João Teixeira Filho, Rulian lutou contra a correnteza guiando a geladeira, como se fosse um barco, para que ele e a esposa pudessem achar um local seguro.

"Quando estávamos na rua, acabei engolindo muita água, e meu marido também. Mas ele conseguiu nos guiar até acharmos um canto para segurar. A correnteza estava muito forte e por conta disso eu achei que ele não fosse aguentar", disse a grávida.

O jovem então decidiu embarcar também no eletrodoméstico. "Com o tempo, a geladeira de fato começou a afundar e ficamos segurando em uma pilastra até os vizinhos, com botes, chegarem para nos salvar", conta a sobrevivente.

O casal está agora abrigado na casa da mãe de Rulian, próximo ao local do desastre. A jovem lamenta ter pedido tudo o que tinha em casa.

"Estamos bem, nos recuperando do susto, mas é uma situação muito difícil. Achei que ia morrer e que meu marido também não iria aguentar. Agora estamos em um local alto e não corremos mais perigo. O que mais chamou atenção foi a velocidade com que a água subiu, foi cena de filme", diz.

Ela diz que espera fazer em breve uma ultrassonografia para se assegurar da saúde da bebê, mas afirma que se sente bem. "Ela [a filha que espera] é forte, sei que ela ficará bem. Estamos recebendo doações de outras partes do estado e isso tem nos ajudado a seguir".

A cidade continua caótica, ela afirma, com muita lama pelas ruas e mau cheiro de animais mortos, além das casas que desabaram.