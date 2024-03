Corpo é encontrado no mar de Maresias, no litoral norte de São Paulo

São Paulo

O corpo de um homem ainda não identificado foi resgatado pelos bombeiros no mar de Maresias, praia de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, na tarde deste sábado (30).

Um marinheiro que navegava pela costa da praia do Paúba, vizinha de Maresias, avistou o corpo boiando e comunicou a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Segundo a equipe de resgate, o cadáver estava há dias na água e em estado avançado de putrefação.

Corpo de homem não identificado foi encontrado no mar de Maresias - Adriano Vizoni - 12.jan.24/Folhapress

Os bombeiros acreditam se tratar de uma vítima de afogamento em Bertioga, praia localizada a cerca de 60 quilômetros de Maresias.

A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (25), quando amigos de um jovem de Felipe dos Santos Barreto, 17, registraram seu desaparecimento após entrar no mar no Cantão do Indaiá. O jovem é de Mogi das Cruzes e estava no litoral com um grupo de amigos.

O caso será investigado como morte suspeita pela 2ª DP de São Sebastião.