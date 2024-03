Linha do tempo mostra seis anos de investigação do caso Marielle, de 2018 a 2024

São Paulo

Seis anos após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Polícia Federal prendeu três suspeitos de terem ordenado o crime, ocorrido em março de 2018.

Ao longo desses anos, as investigações do caso foram marcadas por morosidade, mudanças recorrentes no comando das apurações e acusações de tentativas de despistar as autoridades.

Veja, a seguir, a linha cronológica do caso.

Polícia prende três acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco, em 2018 - @marielle_franco no Instagram

2018

14 de março

Marielle Franco e Anderson Gomes são mortos a tiros enquanto voltavam de um evento. O carro onde estavam foi alvejado quando passavam pelo Estácio, na região central do Rio

16 de março

A polícia identifica dois carros envolvidos no assassinato; uma das placas havia sido adulterada

11 de outubro

O Ministério Público do Rio de Janeiro diz ter identificado o biotipo do assassino

1º de novembro

Polícia Federal entra no caso e abre inquérito para apurar esquema voltado a obstruir a investigação e impedir a "elucidação dos mandantes e executores reais" do caso

22 de novembro

O secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes, afirma que a Polícia Civil identificou alguns participantes do assassinato

2019

14 de janeiro

O Ministério Público e a Polícia Civil passam a seguir linhas distintas de investigação

21 de fevereiro

PF faz operação para apurar obstáculos às investigações

12 de março

O policial militar reformado Ronnie Lessa, 48, e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, 46, são presos suspeitos de terem participado do crime

20 de março

Inquérito da Polícia Federal cita o ex-deputado estadual Domingos Brazão (ex-MDB) entre os suspeitos de ser um dos mandantes do crime

23 de março

Polícia Federal conclui que houve tentativa de atrapalhar investigações, em relatório enviado a Raquel Dodge, então procuradora-geral da República

31 de maio

O PM Rodrigo Jorge Ferreira, conhecido como Ferreirinha, é preso acusado de mentir para incriminar o miliciano Orlando da Curicica como um dos mandantes

17 de setembro

Em seu último dia no cargo, Raquel Dodge denuncia ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) cinco suspeitos de fraudar as investigações

3 de outubro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prende Elaine de Figueiredo Lessa, mulher de Ronnie Lessa, e o irmão dela, Bruno Figueiredo

29 de outubro

Porteiro de condomínio de Jair Bolsonaro afirma que Élcio Queiroz, suspeito de matar Marielle, pediu para ir à casa do ex-presidente

1 de novembro

A promotora Carmen Carvalho se afasta das investigações após a divulgação de fotos suas em apoio a Bolsonaro

20 de novembro

Porteiro que citou Bolsonaro no caso Marielle recua e diz à Polícia Federal que errou

2020

27 de maio

STJ rejeita pedido da PGR para que a investigação fosse federalizada

2021

10 de março

O Ministério Público do Rio de Janeiro anuncia criação de uma força-tarefa

10 de julho

As promotoras Simone Sibilio e Letícia Emile deixam a investigação após acusarem interferências externas

26 de julho

O Ministério Público do Rio de Janeiro anuncia uma nova força-tarefa

2023

22 de fevereiro

Flávio Dino, então ministro da Justiça e Segurança Pública, determina a instauração de um inquérito na Polícia Federal para ampliar a colaboração federal

23 de julho

O ex-PM Élcio Queiroz fecha acordo de delação premiada e assume ter participado do assassinato

2024