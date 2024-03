Micro-ônibus desgovernado mata quatro em procissão de Páscoa em PE

Rio de Janeiro

Um micro-ônibus desgovernado atropelou participantes de uma procissão em Jaboatão dos Guararapes (PE), na região metropolitana de Recife, na tarde deste domingo de Páscoa. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, quatro pessoas morreram.

O acidente ocorreu no bairro Marcos Freire. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h e, por volta das 20h, informou que ainda contabilizava o número de feridos. Em nota, a prefeitura informou que a Paróquia do Perpétuo Socorro, que realizava a procissão, diz que são cerca de 20.

Feridos são socorridos após micro-ônibus atropelar participantes de procissão no Grande Recife no domingo de Páscoa - Reprodução/GloboNews

O veículo operava uma linha de transporte de passageiros saindo do bairro. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que o micro-ônibus desceu a ladeira desgovernado na direção das vítimas. O motorista fugiu logo após o acidente, mas a prefeitura diz que ele já foi identificado.

"A prefeitura está colaborando para que as investigações transcorram com o devido rigor", afirmou. A Polícia Civil não havia respondido ao pedido de entrevista para mais informações até a publicação deste texto.

A Arquidiocese de Pernambuco divulgou um comunicado em solidariedade às vítimas e cobrando resposta das autoridades.

"Estamos à disposição para colaborar com as vítimas e seus familiares, auxiliando e contribuindo na superação desta fatalidade", afirma o texto. "Requeremos das Autoridades Públicas que a situação seja averiguada, com todos os envolvidos no acidente devidamente responsabilizados."

"Meus sentimentos aos fieis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão, que vitimou pelo menos quatro pessoas", escreveu em rede social a governadora Raquel Lyra (PSDB). "Triste em saber da notícia neste domingo de Páscoa."

Em nota, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes afirmou que o prefeito Mano Medeiros (PL) declarou estar profundamente abalado com a ocorrência e determinou que as equipes da assistência e da saúde identifiquem os feridos e familiares das vítimas para prestar apoio.