Trânsito para o feriado deve apertar na tarde desta quinta (28); veja piores horários para viajar

São Paulo

Quem planeja viajar neste feriado prolongado de Páscoa deve evitar pegar a estrada a partir do início da tarde desta quinta-feira (28) e na manhã desta sexta-feira (29), pois a previsão de que os maiores fluxos de veículos estejam concentrados nesses períodos, tanto para o litoral quanto para o interior paulista.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) estima que até 2,5 milhões de veículos circulem entre esta quinta e domingo (31) pelas rodovias sob concessão que partem da cidade de São Paulo.

Trânsito na praça de pedágio da via Anchieta sentido Baixada Santista; fluxo de veículos deve aumentar a partir das 14h desta quinta-feira (28) - Rubens Cavallari - 16.mar.24/Folhapress

No sistema Anchieta-Imigrantes, principal ligação para a Baixada Santista, a expectativa é que trânsito comece a apertar a partir das 14h desta quinta e que siga intenso até o início da madrugada desta Sexta-Feira Santa (29), quando o tráfego deve voltar a ser intenso das 9h às 13h.

Segundo a concessionária Ecovias, nos dois dias está programada a implantação da Operação Descida, com sete pistas rumo ao litoral e três no sentido da capital.

Nesse esquema, os veículos utilizam as pistas norte e sul da via Anchieta, além da pista sul da rodovia dos Imigrantes para descida. A subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

Na volta, a concessionária espera aumento do trânsito sentido São Paulo das 16h às 23h de domingo, quando está prevista a implantação da Operação Subida (2 x 8). O motorista poderá optar por subir a serra tanto pela pista norte quanto pela sul da Imigrantes e também pela pista morte da Anchieta.

Na rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, a expectativa é de que circulem 118 mil veículos durante o feriado de Páscoa.

No período, as obras no contorno norte ficarão suspensas e o trecho estará totalmente liberado para quem vai sentido Ubatuba.

A previsão é de tráfego intenso na Tamoios a partir da tarde desta quinta e na manhã de sexta.

A expectativa é que pelo corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto —também usado para quem vai para o litoral norte— circulem mais de 465 mil veículos entre quinta e domingo, passem pelas rodovias nos dois sentidos.

A concessionária Ecopistas estima aumento do trânsito já a partir das 8h desta quinta, até a 1h de sexta, quando o tráfego tende a se intensificar das 6h às 14h.

Já no retorno, o fluxo de veículos deve aumentar no domingo das 10h às 23h.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes é estimado um total de 470 mil carros durante todo o período, com horários de maior movimento previstos das 9h às 14h de sexta e das 12h às 21h de domingo.

Durante o feriado, a Operação Caminhão estará em vigor, direcionando os veículos que se destinam à capital pela rodovia dos Bandeirantes para a via Anhanguera. A ação ocorrerá no trecho do km 48 ao km 23, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes, visando melhorar a distribuição do tráfego.

O Sistema Castello-Raposo espera receber aproximadamente 375 mil veículos entre saída e chegada à capital.

O movimento deve se intensificar das 17h às 19h desta quinta e das 9 às 11h de sexta. No domingo, o fluxo da volta deve ser maior entre as 15h e às 19h.

Nos trechos sul e leste do rodoanel, estima-se a circulação de aproximadamente 292 mil veículos neste feriado. No trecho oeste, são esperados 553 mil veículos.

Nas rodovias federais, apenas na Presidente Dutra, ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, aproximadamente 500 mil veículos devem passar pela estrada nesta quinta e sexta.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Sentido Baixada Santista

Quinta (28): a partir das 14h

Sexta (29): das 9h às 13h

Retorno

Domingo (31): das 16h às 23h

RODOVIA DOS TAMOIOS

Sentido litoral norte

Quinta (28): a partir das 14h

Sexta (29): das 9h às 13h

Retorno

Domingo (31): das 16h às 23h

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Saída

Sexta (28): das 9h às 14h

Retorno

Domingo (31): das 12h às 21h

AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

Saída

Quinta (28): a partir das 8h

Sexta (29): das 6h às 14h

Retorno

Domingo (31): das 10h às 23h

CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

Saída

Quinta (28): das 17h às 19h

Sexta (29): das 9h às 11h

Retorno

Domingo (31): das 15h à 19h

RODOANEL

Saída

Quinta (28): a partir das 15h

Sexta (29): a partir das 9h

Retorno

Domingo (31): a partir das 16h

PRESIDENTE DUTRA

Saída

Quinta (28): a partir das 7h

Sexta (29): das 7h às 14h

Retorno

Domingo (31): a partir das 7h

RÉGIS BITTENCOURT

Saída

Quinta (28): a partir das 9h

Sexta (29): a partir das 7h

Retorno

Domingo (31): a partir das 10h

FERNÃO DIAS

Saída

Quinta (28): a partir das 14h

Sexta (29): a partir das 6h

Retorno

Domingo (31): a partir das 10h

Fontes: concessionárias