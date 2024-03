Feriado em São Paulo deve ter temperaturas amenas e chuvas isoladas

São Paulo

O feriado prolongado da Páscoa será de temperaturas amenas e chuvas isoladas, com predomínio de ar quente e úmido no estado de São Paulo.

Entretanto, cuidado especial deverá ser tomado para quem for pegar a estrada nesta quinta-feira (28), por causa do risco de pistas molhadas à tarde e à noite. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), neste dia há riscos de pancadas de chuva e trovoadas na capital paulista, por exemplo.

Pessoas fazem atividade física no elevado Presidente João Goulart, na região central de São Paulo; previsão de temperatura amena no feriado prolongado de Páscoa - Zanone Fraissat - 15.nov.23/Folhapress,

"As precipitações ocorrem por causa da chegada da brisa marítima. Algumas regiões podem registrar chuva de intensidade moderada", afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana.

Os termômetros no município poderão oscilar entre 19ºC e 25ºC na quinta, prevê o Inmet.

De acordo com a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo, a Sexta-Feira Santa (29) deve começar com pouco sol e muita nebulosidade. A temperatura tende a ficar entre 16ºC e 27ºC, com chuva de pouca intensidade ao longo dia.

No fim de semana, a máxima pode chegar a 29ºC na Grande São Paulo. Há possibilidade de chuva no sábado à tarde. O domingo de Páscoa deverá ser de sol.

Quem planeja passar o feriadão prolongado na praia deverá ter dias aproveitáveis no litoral paulista, afirma a meteorologista Pegorin. "Não há expectativa de calor intenso e nenhuma situação que possa trazer tempestades", diz.

Na sexta e no sábado, explica, a previsão é de sol, com nebulosidade e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite, que não devem ser prolongadas. A temperatura deve ficar entre 19ºC e 30ºC.

Para o domingo, o tempo promete ficar mais firme, sem chuva. A máxima neste dia poderá passar dos 30ºC em algumas cidades do litoral.

Quem busca passar a folga esticada na serra da Mantiqueira tem bons motivos para pensar em foundue e vinho em Campos do Jordão.

"Deve fazer friozinho à noite e durante a madrugada nas áreas serranas", diz a meteorologista da Climatempo.

Em Campos do Jordão, conforme o Inmet, a mínima não deve passar de 14ºC nos próximos dias e a máxima promete ficar em torno de até 22ºC.

No restante do estado, a temperatura sobe no decorrer dos dias e são poucas as áreas com chuva. Há expectativa que a máxima chegue a 35ºC em cidades como Presidente Prudente, no oeste paulista.