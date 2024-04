Chuvas de abril poderão ser acima da média no Norte e centro-sul do país

São Paulo

O mês de abril poderá ter chuva acima ou próxima da média em parte da região Norte, nas regiões Sul e Sudeste e no centro-norte de Mato Grosso do Sul, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há, também, possibilidade de chuva na parte norte e leste do Nordeste devido à atuação da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), assim como o aquecimento do Atlântico Tropical.

Chuva alaga ruas na região de Higienópolis, região central de São Paulo - Mathilde Missioneiro - 5.mar.2024/Folhapress

Apesar do clima chuvoso, a previsão aponta temperaturas acima da média em quase todo o Brasil. As estimativas de Inmet e Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) indicam que as temperaturas podem ficar 1°C acima da média em parte do Sudeste, em praticamente todo o Norte (onde a variação pode chegar a 2°C) e Centro-Oeste e em grande parte do Nordeste.

Nas regiões Norte e Nordeste, as temperaturas podem ultrapassar 26°C. Na região Sudeste, devem variar entre 22°C e 26°C, e na região Sul, entre 18°C e 24°C. Já em áreas de maior altitude das regiões Sul e Sudeste, são previstas temperaturas inferiores a 17°C.

São Paulo

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a próxima semana na região metropolitana da capital paulista deve começar com sol e temperaturas em elevação, sem condições de chuva.

Esta segunda-feira (1º) deve apresentar sol, poucas nuvens e temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem chegar aos 30°C. No final do dia, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade, porém sem expectativa de chuva para a Grande São Paulo.

Na terça-feira (2), o sol favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que podem superar os 29°C. No final da tarde a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade, entretanto não há previsão de chuva para a capital paulista.

A chegada do outono, iniciado no dia 20 de março, deve trazer menos calor e chuva para a cidade do que o registrado durante os últimos meses. Para abril, a média de precipitação esperada pelo CGE é de 63,1mm.

Espírito Santo

No Espírito Santo, a chuva voltou a atingir cidades do sul do estado no sábado (30) com queda de granizo e ruas alagadas em várias cidades. Já na região metropolitana de Vitória, bairros ficaram alagados desde a tarde.

Na semana passada, a chuva provocou ao menos 20 mortes e 13 cidades decretaram, desde então, situação de emergência no estado.

Para abril, a instabilidade diminui no estado a partir desta segunda, informa a coordenação de meteorologia do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural).

A previsão é de chuva é no começo deste primeiro dia do mês, nas localidades próximas à divisa com a Bahia. Nas outras áreas, as nuvens diminuem e o sol deve predominar. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral.

Na terça-feira, conforme o Incaper, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida entre a Grande Vitória e o litoral norte, com tempo aberto nos demais horários. Sol e chuva esparsa nas demais áreas do norte e parte da região serrana. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do estado. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral.

Rio de Janeiro

No RJ, as temperaturas máximas caem em 2°C —de 29°C a 28°C—, raramente ficando abaixo dos 24°C ou ultrapassando os 33°C, segundo a plataforma Weather Spark, desenvolvida em Minneapolis, nos Estados Unidos.

A cidade do Rio teve o segundo recorde consecutivo de sensação térmica no dia 17 de março, no qual foi verificado na estação meteorológica de Guaratiba a temperatura de 62,3°C. No dia 16, a sensação térmica do bairro na zona oeste da cidade havia batido 60,1°⁰C, pouco acima do recorde anterior, de 59,7°C, de novembro de 2023.

As temperaturas mínimas para abril devem cair em 2 °C, de 23 °C a 22 °C, raramente caindo abaixo de 19°C ou ultrapassando 25°C, apontou Weather Spark.