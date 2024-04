Gari do Alemão escreve livro sobre rotina nas ruas do RJ e dará palestra em Harvard

Rio de Janeiro

A rotina de varrição das ruas no bairro de Ramos, no Complexo do Alemão, conjunto de comunidades na zona norte do Rio de Janeiro, rendeu livro e vai levar Valdeci Boareto, 55, a palestrar em Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo.

O gari do Alemão foi chamado para falar nos Estados Unidos meses após o lançamento do seu primeiro livro.

"No início, quando o pessoal da conferência ligou, eu pensei que fosse trote. Como tive que ralar muito para conseguir tudo que tenho na vida, foi difícil acreditar no convite para andar de avião pela primeira vez a caminho de um lugar incrível", conta.

Valdeci Boareto, na escola onde trabalha em Ramos, na região do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

O autor vai participar do painel "Servindo ao Brasil" da Brazil Conference at Harvard & MIT, evento anual promovido por estudantes brasileiros em Boston, que terá a sua décima edição no fim de semana.

Com moderação do médico Drauzio Varella, a conversa será composta por servidores públicos que atuam no fortalecimento da democracia brasileira. Boareto vai falar de saneamento básico e o papel da sociedade na limpeza urbana. Completam a mesa uma professora de escola municipal, uma enfermeira do SUS, um profissional do Ibama e uma agente da Polícia Civil.

"Ter pela primeira vez um coletor de lixo e escritor em Harvard é muito importante. A mensagem que a presença do Valdeci na conferência passa é que existem heróis na sociedade brasileira que geralmente não têm acesso a espaços de poder, mas garantem uma vida em sociedade harmoniosa", afirma Eduardo Vasconcelos, copresidente da conferência.

O escritor chegou a repetir cinco vezes a quarta série porque sua principal finalidade na escola era se alimentar, em vez de estudar. Ele terminou o ensino médio aos 28 anos.

Na graduação, Boareto precisou sair do curso de psicologia por não ter como pagar a mensalidade. Com a interrupção dos sonhos de concluir o ensino superior e de abrir um consultório para orientar pessoas mais pobres, o gari encontrou na escrita uma maneira de transmitir seus conhecimentos para os leitores.

No livro "Comportamento que te Salva - A Vida Sob o Olhar de um Gari que Só quer Respeito", o autor aborda inteligência emocional por meio de suas experiências na limpeza urbana.

Uma das histórias de que ele mais gosta é a do dia em que ele limpava a área debaixo de um viaduto. Uma pessoa começou a sujar tudo de novo e rir do seu trabalho. Com autocontrole, Valdeci começou a aconselhar o pedestre, que admitiu estar com problemas pessoais. No fim da conversa, os dois se abraçaram.

"Nós sempre encontramos pessoas que vão querer estragar nosso trabalho. Ali eu tive domínio próprio, resiliência e empatia, habilidades que abordo no livro", explica.

Há 27 anos na Comlurb, o servidor público começou a escrever durante a pandemia. Em 2020, ele se desestabilizou ao se deparar com duas carretas cheias de corpos em frente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla em Acari, zona norte da cidade.

Valdeci Boareto atua hoje na Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega, na zona norte - Eduardo Anizelli/Folhapress

Para se livrar dos gatilhos emocionais, o gari se mudou para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

"Eu nunca escrevi, mas durante a pandemia percebi que a vida passa muito rápido. Foi aí que comecei a registrar as minhas histórias para deixar um legado à população", diz.

Após finalizar a escrita, o autor procurou o amigo Guilhermo Kalifer. Fundador do Instituto +QLivro, consultoria para escritores de favelas e de baixa renda. "O instituto auxiliou Valdeci na organização, diagramação e na edição do livro em parceria com uma editora", afirma Kalifer.

A obra foi publicada com custo reduzido e parcelado em dez vezes. O autor conseguiu antecipar o pagamento integral da dívida no segundo mês.

"Parcelamos e reduzimos o valor principalmente pela história que ele queria contar. Valdeci é tão batalhador que conseguiu uma vaga para palestrar na Bienal do Livro", disse Thaís Oliveira, editora-chefe da Sal&Luz.

O lançamento da publicação foi em grande estilo na Bienal do Livro de 2023. O servidor público acompanhou a excursão dos alunos da Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega, zona norte do Rio, onde trabalha na coleta de lixo há dois anos.

"A presença de um escritor na escola traz representatividade para os alunos. Ainda que sejam incentivados por nós, professores, eles têm um exemplo prático de uma pessoa próxima que a literatura fez chegar em um lugar de destaque", conta a Liliana Narciso, professora.

Agora, Boareto prepara um novo livro voltado para o público infantil. Após voltar de Harvard, ele pretende dar continuidade à obra e abrir um projeto com uma equipe de assistentes sociais e psicólogos para dar palestras em favelas.

"O 'comportamento que te salva' é aquele que te faz crescer e definir o seu futuro", resume.