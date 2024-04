Grande São Paulo terá muito sol e calor até sexta-feira (5)

São Paulo

Uma grande massa de ar quente e seco sobre a região sudeste do país mantém o tempo aberto em todo o estado de São Paulo pelo menos até a próxima sexta-feira (5).

Segundo os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, os próximos dias terão o predomínio de sol e a elevação da temperatura na Grande São Paulo, com o declínio da umidade do ar.

A previsão para quinta (4) e sexta (5) na Grande São Paulo é de muito sol e calor, com a queda da umidade do ar nos horários mais quentes - Rubens Cavallari - 12.nov.23/Folhapress

O órgão explica que esse tipo de massa de ar seco geralmente demora alguns dias para passar. E quando ocorrem pancadas de chuva são, em geral, isoladas e nos bairros mais próximos da serra do Mar, devido à entrada da brisa marítima no fim da tarde. Em muitos casos surgem apenas garoa ou chuvisco.

Nesta quarta-feira (3), por exemplo, o dia foi de sol e poucas nuvens na capital. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE, os termômetros apontaram 32°C na Sé, no Centro, e 26°C em Parelheiros, no extremo da zona sul, durante a tarde. A umidade relativa do ar nesses locais foi, respectivamente, de 41% e 74%.

A previsão é que esta quinta-feira (4) comece com muitas nuvens e formação de névoa úmida, mas o sol aparece ainda pela manhã e passa a predominar, o que promoverá a rápida elevação da temperatura. A mínima deve ser de 18°C e a máxima, de 31°C. Não deve chover.

O cenário atmosférico se repete na sexta. O CGE aponta que os termômetros devem oscilar entre a mínima de 19°C na madrugada e a máxima de 32°C à tarde. No fim do dia, a quantidade de nuvens aumentará com a entrada da brisa marítima, porém, novamente não há previsão de chuva.

O problema é que a massa de ar seco também diminui a umidade do ar. Nos dois dias, ela deve se aproximar dos 30% nos horários mais quentes, o que pode oferecer riscos à saúde das pessoas. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, é indicado se hidratar e evitar atividades físicas a céu aberto nesses horários.