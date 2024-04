São Paulo teve chuva e temperatura acima da média histórica em março

São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nesta segunda-feira (1º) o balanço meteorológico do mês de março na capital paulista e os dados mostram que a cidade apresentou chuva e temperaturas acima da média climatológica.

A medição foi realizada na estação meteorológica convencional do mirante de Santana, na zona norte, onde são coletados os dados oficiais do município.

O volume acumulado de chuva em março foi de 283,5 mm, 54,4 mm (24%) acima da Normal Climatológica (1991 a 2020), que é 229,1 mm. Desde dezembro, março foi o primeiro mês em que a chuva total mensal superou a média.

Rua Manoel Dutra, na Bela Vista, alagada após uma chuva de verão; a capital paulista teve acumulado de 283,5 mm no mês de março, 24% acima do esperado - Fábio Pescarini - 8.mar.24/Folhapress

Segundo o instituto, o maior volume de chuva em 24 horas foi de 76 mm, registrado na manhã do dia 6. Em todo o mês, foram registrados 11 dias com chuva acima ou igual a 1 mm. A título de comparação, foram dois dias a menos que a média climatológica.

Em relação à temperatura, o Inmet divulgou que as máximas fecharam o mês com a média de 29,7°C, 1,7°C acima da climatologia, que é de 28°C. "A máxima temperatura do mês foi de 34,7°C, registrada no dia 16, em meio a uma onda de calor. Esse registro se tornou a maior temperatura da série histórica para março, superando a marca de 34,3°C, ocorrida em 2012, e que também foi registrada nos dias 14 e 15, antecedentes ao novo recorde", destacou o instituto.

A média das temperaturas mínimas ficou em 20,7°C, 1,8°C acima da referência de 18,9°C. A temperatura mínima do mês foi de 16,9°C, registrada ao amanhecer do dia 24.

Quem também divulgou o balanço mensal foi o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. Os dados, no entanto, indicam apenas a média do mês de março, levando em consideração os dados captados nas 32 estações meteorológicas distribuídas pelo município.

Segundo esse levantamento, o índice pluviométrico médio na cidade foi de 138,7 mm, sendo que o esperado era 178,5 mm, ou seja, foram 22,3% abaixo.

Foram 22 dias com chuva, sendo o dia 5 o mais chuvoso, com 29,8 mm de média na cidade. Historicamente, são esperados 21 dias com chuva em março. O ano que registrou a maior sequência de dias com chuva na cidade, em um mês de março, foi o de 2022 com 27 dias. Já o ano com menor número de dias com índice pluviométrico ocorreu em 1997 com 13 dias.

"Como vem acontecendo desde a primavera, devido à influência do fenômeno El Niño, a chuva continua irregular e mal distribuída na capital paulista. A ausência de sistemas meteorológicos bem organizados favoreceu o registro pluviométrico abaixo da média em março", explica o técnico em meteorologia do CGE Adilson Nazário.

As subprefeituras com os maiores índices de chuva foram:

Vila Maria/Guilherme Zona Norte: 224,5 mm - A média esperada para esta subprefeitura em março é de 170,8 mm;

Centro: 227,3 mm (média esperada era de 196,9 mm);

Itaim Paulista: 211,2 mm (média esperada era de 196,5 mm);

São Miguel Paulista: 211,1 mm (média esperada era de 180,7 mm); e

Ermelino Matarazzo: 197,1 mm (média esperada era de 216 mm).

Os recordes de chuva já ocorridos no mês de março, desde 1995 :