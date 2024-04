El Niño enfraquece, mas ainda deve provocar chuva acima da média em São Paulo em abril

São Paulo

O El Niño foi o grande responsável pelas ondas de calor que assolaram o Brasil desde a metade do ano passado. Com a chegada do outono, o fenômeno climático, caracterizado pelo aumento das temperaturas das águas do oceano Pacífico, começa a perder força, fazendo com que o clima se torne mais ameno. A chuva, porém, não vai embora totalmente.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o mês de março transcorreu sob influência do El Niño ainda com forte intensidade, o que provocou chuva e temperatura acima da média na região Sudeste.

Para abril, a previsão ainda é de "chuvas e temperaturas dentro a ligeiramente acima da média". A amostragem indica a expectativa de 63,7 mm de média de chuva na capital paulista, com a temperatura mínima média de 17,2°C e a máxima média de 26,2°C.

Homem caminha durante chuva no parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo; mês de abril ainda deve ser chuvoso na capital - Danilo Verpa - 26.set.22/Folhapress

"Esse combo, verão mais El Niño, trouxe para a região Sudeste um aumento das chuvas, que durante o verão se formam principalmente pelas frentes frias, e a combinação do calor e da umidade, além do aumento das temperaturas", comenta Adilson Nazário, meteorologista do CGE.

"A partir de agora, com a chegada do outono, é esperado redução do volume de chuva, temperaturas mais baixas, nevoeiro, principalmente ao amanhecer, e ondas de frio, que devem acontecer a partir da segunda quinzena de maio", complementa.

Desta terça (2) até sexta-feira (5), o calor deve prevalecer na região metropolitana de São Paulo, com as mínimas entre 17°C e 18°C e as máximas podendo chegar a 32°C nesta terça, 29ºC na quarta (3), 31°C na quinta (4) e novamente 32°C na sexta.

No sábado (6), a temperatura deve cair entre 7°C e 8°C por causa de uma frente fria que aumentará o volume de chuvas na cidade.

Com exceção da quinta-feira, todos os outros dias têm a previsão de pancadas de chuva isoladas por causa da junção de calor e umidade nos fins de tarde.

Os meses de abril mais chuvosos desde 1995, segundo o CGE:

2012 - 145,3 mm

2004 - 127,3 mm

2019 - 127,3 mm

2017 - 119,4 mm

2010 - 104,0 mm

2011 - 101,4 mm

Os meses de abril com menor índice pluviométrico na mesma série histórica:

2016 - 3,2 mm

2000 - 3,5 mm

2020 - 5,6 mm

2018 - 31,1 mm

1997 - 32,6 mm

2022 - 34,6 mm

Os recordes de temperatura registrados em São Paulo em 2024, segundo o CGE:

Médias na cidade:

Menor mínima média: dias 24 e 26/1, com 15,5°C;

Maior mínima média: 22,9°C dia 16/1;

Maior máxima média: 17/3, com 34,4°C;

A menor máxima média: 21°C, em 27/3.

Absolutas, aquelas registradas em um único local: