Mãe de quatro filhos é assassinada a facadas na zona leste de SP

São Paulo

Um homem de 50 anos foi preso por policiais militares sob suspeita de ter matado com golpes de faca a esposa na manhã de quinta-feira (11), na residência em que eles moravam com os filhos no bairro Lajeado, na zona leste de São Paulo.

Conforme o boletim de ocorrência, Raimundo Joecy Pereira e a vítima, Maria Aparecida da Silva Pereira, 43, eram primos e tinham quatro filhos.

Pereira passou por audiência de custódia. Ele teve a prisão preventiva mantida. A reportagem não localizou a defesa do suspeito preso.

Ocorrência foi registrada no 50° DP (Itaim Paulista), na zona leste de São Paulo - Reprodução/Google Street View

De acordo com registro da Polícia Civil, policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de violência doméstica por volta das 8h na rua Capitão Ribeiro de Camargo. Ao chegarem ao endereço viram um homem sendo imobilizado por outras pessoas. Era Pereira, que havia sido contido por seus próprios familiares.

Pereira teria atacado a mulher e, na sequência, se ferido em uma provável tentativa de suicídio.

Maria Aparecida morreu no local, enquanto o marido foi encaminhado para a UBS-Pronto Atendimento Atualpa Girão.

No momento do crime os filhos do casal estavam na escola e não presenciaram o ataque.

Na delegacia, um irmão de Pereira afirmou ter entrado na residência e visto a mulher caída no chão e o marido com uma faca. Ele e outros familiares então tomaram a faca e imobilizaram o suspeito até a chegada da polícia.

O irmão do suspeito contou que há cerca de três semanas Pereira teve uma crise nervosa. Relatou que o casal havia entrado na Justiça para a separação.

O caso foi registrado como homicídio, com o agravante de feminicídio, pelo 50º DP (Itaim Paulista), mas deve ser investigado pelo 68º DP (Lajeado), responsável pela área dos fatos.