São Paulo

Nos últimos três, quatro anos, Oswaldo De Munno Jr. foi meu mestre e de toda a minha equipe. Quando o conheci, passamos um ano discutindo a fundo e bebendo online das maiores fontes do planeta sobre estratégia.

Depois, lhe pedi que me atualizasse em todas as tendências nascentes no mundo. E ele teceu uma teia de contatos para mim com algumas das maiores inteligências do planeta nos assuntos que provocaram uma verdadeira epifania em minha cabeça. E fez o mesmo com meu time. Mas o que era incrível era seu ânimo de ensinar e o quanto ele se deleitava com minha animação em aprender.

E assim ele fez essa extraordinária história da Trend, um sucesso que começou em 1989, conquistou mais de 300 das maiores empresas do país e treinou e atualizou mais de 10 mil profissionais. Uma história bonita de sucesso de um grande empreendedor que nasceu 59 anos atrás em Limeira (a 151 km de São Paulo)

Oswaldo De Munno Jr. (1964 - 2024) - Arquivo pessoal

Em 1989, ele fundou uma escola de inglês para altos executivos: a Trend School. Com seu olhar aguçado, logo percebeu que, se podia ensinar inglês a esses altos executivos, podia ensiná-los e atualizá-los (e a suas empresas) em todos os campos do conhecimento nos quais eles precisassem se atualizar. E construiu para isso uma enorme rede de contatos com as principais universidades dos Estados Unidos, da Europa, da China, de Israel, de todos os cantos. A minha equipe e eu saíamos eletrizados de seus programas.

Para fazer tudo isso, ele construiu uma megaequipe de craques que conhecem bem e que estão mais do que preparados para levar adiante o sonho do sonhador empreendedor que ele era. Mas, para mim, pessoalmente, sua morte é um baque. Porque, além de ser um homem do mundo, com uma cabeça global, moderna, tinha os valores bonitos e tradicionais de Limeira. Uma árvore forte, com a cabeça ao vento e os pés cheios de raiz. Fazia tudo com o coração. Coração que o traiu repentinamente. Viveu do coração, morreu dele.

Deixa mulher, filha e centenas e centenas de admiradores para quem sempre foi uma fonte de água viva.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

