Mulher tira à força filho da avó paterna, que tem tutela da criança, em Santos (SP)

A família paterna de um menino de cinco anos levado à força pela mãe na última terça-feira (23), em Santos (litoral de São Paulo), continua em busca da criança. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a mulher tira o filho da avó paterna e o arrasta para dentro de um carro.

O pai, um assistente de transporte rodoviário de 50 anos, disse à Folha que tentou contato com a mãe do menino mas não tem notícias do filho desde o ocorrido. Segundo ele, a única coisa que importa agora é encontrar a criança, e o bem-estar dele é o mais importante, diz. A reportagem não publica seu nome para preservar a identidade da criança.

Momento em que mãe leva o filho após tirá-lo da avó, em imagem de câmera de segurança - Reprodução/TV Folha

As investigações estão sendo conduzidas na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos. A advogada que representa a família, Talita Alambert, afirma que trata o caso como subtração de incapaz e já solicitou a busca e apreensão da criança.

Os pais do menino nunca viveram juntos. Segundo o pai, os conflitos começaram quando ela perdeu a guarda do filho, meses atrás. O menino, que já vivia com a família paterna, está sob tutela dele e da avó.

O pai afirma que a mulher não era impedida de ver o filho, mas não podia levar o menino com ela e mas precisava de supervisão durante as visitas. Ele também diz que, em outras ocasiões, a mulher já tinha ameaçado levar o menino para Aracaju (SE), onde parte da família dela mora.

PAIS TROCAM ACUSAÇÕES

Em boletim de ocorrência de março deste ano, o pai relatou que, na Sexta-Feira da Paixão, a mãe do menino foi até sua casa, o agrediu fisicamente e proferiu ameaças contra ele e a família. Ele também acusou a mulher de perseguir a avó paterna do menino.

A mãe do garoto, por sua vez, registrou boletim de ocorrência sobre essa mesma ocasião com outra versão. Ela disse à polícia que foi agredida pelo homem e impedida de uma cesta de Páscoa ao filho. O pai que afirma ter gravações do ocorrido.