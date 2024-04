Piso cede e professora cai do 2º andar de escola em Vitória

Rio de Janeiro

Uma professora caiu do segundo para o primeiro andar depois que o piso da sala de aula em que ela estava cedeu em uma escola particular, em Vitória, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (18).

A vítima foi atendida e levada pelo Samu para um hospital particular, onde passou por exames e está em observação nesta sexta (19).

Professora teve escoriações após cair de uma sala a outra em escola particular em Vitória, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (18) - Reprodução/Tv Gazeta

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a docente, que não teve a identidade divulgada, teve escoriações e apresentava queixas de dores abdominais, coluna e braço.

O acidente aconteceu no Centro Educacional Primeiro Mundo, no bairro Santa Lúcia. A Rede Inspira, responsável pela gestão da escola, disse que a professora recebeu os primeiros socorros no local e o Samu foi acionado.

Informou ainda que não havia alunos em sala e que está oferecendo todo o apoio necessário à professora, familiares e toda a comunidade.

Nesta sexta, a instituição suspendeu as aulas no prédio do ensino infantil, onde o teto desabou, para inspeção. O restante funcionou normalmente.

Imagens mostraram o buraco no teto da sala de aula. Segundo a empresa gestora da escola, os alvarás estão em dia e o piso, feito de estrutura metálica, válido por 20 anos.