Bombeiros apontam irregularidades e pedem cancelamento de show de Roberto Carlos no Pacaembu

São Paulo

O show de Roberto Carlos, 83, marcado para a noite desta sexta-feira (19) como o primeiro grande evento de abertura da Mercado Livre Arena Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, não tem autorização do Corpo de Bombeiros e não atende às normas de segurança da corporação.

As informações fazem parte de um ofício registrado na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento na quinta-feira (18), com pedido para que o evento não seja realizado.

O show está marcado para acontecer em um espaço localizado no subsolo da arena do antigo estádio, concedido para a Concessionária Allegra Pacaembu. O local ainda está em obras, mas o subsolo já contaria com estrutura para a apresentação.

Visão do gramado do estádio do Pacaembu a partir do portão principal - Clayton Castelani/Folhapress

No ofício protocolado no órgão municipal, no entanto, os bombeiros dizem que realizaram uma vistoria na terça-feira (16) e constataram uma série de problemas.

A corporação apontou 18 irregularidades para justificar o pedido de cancelamento do show: casa de bomba de incêndio não compartimentada; falta de dados de vazão e pressão das bombas de hidrantes e chuveiros automáticos; sistema de hidrantes despressurizado; bombas reservas a diesel não instaladas; reservas de incêndio que atendem os sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos ligadas em série; tomadas de ar não construídas; compartimentações descritas em plantas não concluídas, abertas em vários pontos; caixas de elevadores abertas, com os equipamentos não instalados e não compartimentados; rotas de fugas obstruídas por andaimes instalados no piso de descarga; instalação de central de alarme não concluída e em manutenção no momento da vistoria; instalação dos ramais do chuveiro automático não concluída, com o local em obras e diversos pontos abertos em pavimentos diferentes; shafts abertos em todas as passagens de tubulação hidráulica e elétricas vistoriadas; sistemas de ventilação e extração de fumaça não instalados; sistema de pressurização das escadas não instalado; dutos de ventilação não instalados; salas de pressurização não compartimentadas; portas corta-fogos não instaladas e chaves de fluxo sem interligação com a central de alarme.

"Caso o evento ocorra, será em total revelia ao Corpo de Bombeiros", diz trecho do documento assinado pelo coronel Alexandre Merlin.

O ofício ainda não foi respondido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento.

A Allegra classifica o evento, marcado para 21h, como uma "experiência em construção". Em publicação nas redes sociais, a concessionária afirmou que o público terá "o privilégio de vivenciar um spoiler do que o futuro reserva para o espaço".

Em nota, a concessionária disse que a ocasião será também uma oportunidade de o público observar de perto a evolução da reforma, com a modernização e restauro, que segue em ritmo acelerado.

"O show acontecerá no Mercado Pago Hall — novo centro de eventos e convenções — localizado no subsolo do edifício Multifuncional, que está com estrutura e condições necessárias para receber cerca de 3.000 participantes com segurança e conforto, seguindo as normas vigentes", informou.

Em visita ao local, a Folha ouviu de um funcionário que a sala para eventos, construída no subsolo, já conta com toda a infraestrutura necessária, incluindo escadas rolantes para o acesso. A entrada, apontou, está escondida sob uma grande estrutura escorada com andaimes de aço. Uma espécie de laje com seu emaranhado de vergalhões ainda aparentes, à espera do concreto misturado em caminhões betoneira já posicionados por perto.

A organização prevê a realização de 80 eventos por ano e diz ter escolhido iniciar com Roberto Carlos para celebrar o aniversário de 83 anos do artista e também os 20 anos do primeiro show que ele fez no local, em 2004.