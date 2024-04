PM atira no irmão, também policial, durante corrida de aplicativo no Recife

Recife

Um policial militar atirou no próprio irmão, também policial militar, durante uma corrida de aplicativo na noite do sábado (30) na zona norte do Recife.

Durante a ocorrência, o motorista parou o veículo e deixou o carro. O caso aconteceu no bairro da Guabiraba.

O motorista relatou ao Jornal do Commercio que os policiais solicitaram a corrida em Aldeia, em Camaragibe, na região metropolitana, rumo ao bairro da Madalena, na zona oeste da capital, e que eles pareciam estar embriagados.

Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram uma discussão entre dois irmãos policiais militares, de acordo com a PM.

Estrada da Mumbeca, no bairro da Guabiraba, no Recife, onde o policial atirou no irmão - Reprodução/Google Street View

Ainda conforme a corporação, a vítima foi socorrida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Nova Descoberta, na mesma região da cidade. No local, o paciente foi estabilizado e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Como o nome dele não foi informado, não é possível obter detalhes do estado de saúde.

A polícia apreendeu duas armas de fogo, em situação regular, que estavam sendo portadas pelos irmãos. O veículo pertencente ao motorista de aplicativo, do modelo Voyage, também foi recolhido pela polícia para averiguações.

A ocorrência foi encaminhada para a Diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM). O policial militar que efetuou o disparo foi levado para o Centro de Reeducação, onde aguarda a audiência de custódia. Ele foi autuado em flagrante delito.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência como homicídio tentado.