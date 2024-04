Polícia de SP prende membro do PCC suspeito de atacar senador paraguaio em 2010

São Paulo

Agentes da Polícia Militar de São Paulo prenderam na noite de terça-feira (2) um homem apontado como liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital), que estava foragido desde o ano passado. Detido em Diadema, na Grande São Paulo, ele foi identificado como Elton Ramos da Silva, 40, o Índio.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) abordaram um suspeito com características indicadas pelo setor de inteligência da PM na avenida Presidente Kennedy, no centro de Diadema.

A polícia prendeu Elton Ramos da Silva, 40, o Índio, apontado como liderança do PCC reponsável por recrutamento em São Paulo - Reprodução/TV Band

Elton foi resgatado em 2011 de um presídio no Paraguai por um grupo fortemente armado, segundo a pasta. Ele havia sido preso no ano anterior, apontado como participante da tentativa de assassinar o político paraguaio Robert Acevedo, morto em fevereiro de 2021 por complicações da Covid-19.

Na abordagem de terça-feira, os policiais constataram que Índio tinha um mandado de prisão preventiva de novembro de 2023 expedido pelo Tribunal de Justiça de Brasília, pelo crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa.

De acordo com a SSP, Índio tinha a função de recrutar e indicar, a partir de São Paulo, integrantes para o bando em Brasília. Os agentes apreenderam um celular com ele, que foi encaminhado à sede da Polícia Federal. O caso foi registrado como captura de procurado.

O atentado do PCC que levou Índio à prisão aconteceu em 2010, quando Acevedo era senador pelo Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA, e foi vítima de um atentado na cidade de Juan Pedro Caballero.

Motorista e segurança do então senador paraguaio Robert Acevedo morreram após o atentado do PCC - Daniel Figueiredo - 3.dez.2010/Reuters

O motorista e segurança pessoal que acompanhavam Acevedo morreram, e o então senador foi alvejado com dois dos mais de 30 tiros disparados contra o carro.

Os planos do PCC contra Acevedo, no entanto, eram mais antigos. Em 2005, a polícia paraguaia prendeu um dos acusados de planejar a morte dele, junto com a do então juiz Odilon Oliveira, 75, hoje político filiado ao PSD. Na ocasião, o homem foi preso com 102,8 kg de cocaína.