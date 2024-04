Mergulhadores da Marinha e agentes da PF apreendem 200 kg de cocaína em cargueiro em Santos

São Paulo

Mergulhadores da Marinha do Brasil apreenderam 212 kg de cocaína, nesta terça-feira (2), que estavam escondidas em compartimento de um navio mercante, no Porto de Santos, que tinha como destino a Alemanha. Agentes do Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal participaram da apreensão.

A cocaína estava dividida em oito pacotes que estavam escondidos em uma abertura que fica abaixo da linha de flutuação, chamada de "caixa de mar", que serve para o suprimento de água para resfriamento de motores e alimentação do sistema de combate a incêndios.

Cocaína estava escondida em compartimento do navio e foi encontrada por mergulhadores - Divulgação/Marinha do Brasil

A operação foi iniciada durante a tarde, a partir de uma informação encaminhada pela PF.

A ação no Porto de Santos teve o apoio de militares da Marinha do Brasil, pois aconteceu durante o período de validade do decreto de Garantia da Lei e da Ordem, que permite a atuação de militares das Forças Armadas na prevenção de delitos em fronteiras, portos e aeroportos.

Droga estava em cargueiro que seguiria para a Alemanha - Divulgação/Marinha do Brasil

Desde o dia 6 de novembro de 2023, militares da Marinha são empregados no fortalecimento das ações de prevenção e repressão a delitos, como o tráfico de drogas e de armas, no âmbito da operação de GLO, prevista para durar até o próximo dia 3 de maio.

Por meio da Operação Lais de Guia, nomeada em referência ao nó marinheiro conhecido por sua utilidade e confiabilidade, a Marinha atua em coordenação com órgãos de Segurança Pública nas áreas terrestres e marítimas dos portos de Itaguaí (RJ), Rio de Janeiro e Santos.