Roubos e furtos caem em SP no primeiro trimestre de 2024; latrocínios sobem

São Paulo

As ocorrências de roubos e furtos no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2024 caíram 14,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 51.999 registros entre janeiro e março deste ano, contra 60.805 nos três primeiros meses de 2023.

Os dados foram publicados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo nesta quinta (25). A pasta da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que é o menor patamar de roubos para o período desde o início da série histórica, em 2001.

Viatura da PM na esquina das ruas Santa Ifigênia e Gusmões, na região central de São Paulo - Rubens Cavallari - 30.jan.2024/Folhapress

Já as vítimas de latrocínio, caracterizado por roubo seguido de morte, chegaram a 46, alta de 27,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na capital, o número mais que dobrou. Foram 18 mortes de janeiro a março deste ano, um aumento de 157% na comparação com o mesmo período de 2023, que teve sete mortes.

A SSP afirma que todas as ocorrências do crime são analisadas pelo SP Vida, ferramenta usada para combater o delito. A pasta também cita o aumento do policiamento em regiões com maior incidência de crimes violentos. "No primeiro trimestre, 9.833 infratores foram presos e apreendidos e 696 armas de fogo ilegais foram tiradas de circulação nas ruas da Capital [70 a mais em relação ao mesmo período de 2023]", diz a nota da secretaria.

A comparação de furtos, cuja soma no primeiro trimestre deste ano chegou a 137.346, também mostrou redução, embora menos pronunciada, de 4,1%.

Já o crime de estupro, que acumulou 3.401 registros até março, teve queda na comparação com o mesmo período de 2023 de 6,9%.

Considerando apenas o mês de março, quando foram computadas 1.210 ocorrências, é o número mais baixo desde 2021, quando foram registrados 1.035 casos.

Em queda, os homicídios dolosos deixaram 686 vítimas em todo o estado, número 8,8% mais baixo do que o verificado em 2023.

Na cidade de São Paulo, os roubos no trimestre chegaram a 30.924, e os furtos, a 59.120. As reduções, na comparação com o primeiro trimestre de 2023, foram, respectivamente, 14% e 9,5%.

Os registros de estupro na capital apresentaram queda de 10,6% no trimestre, com 706 ocorrências em 2024 contra 790 em 2023.