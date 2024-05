Cidade de SP tem segundo dia mais quente para maio em ao menos 81 anos

São Paulo

A cidade de São Paulo teve nesta quinta-feira (2) o segundo dia mais quente para um mês de maio, em ao menos 81 anos. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a marca de 31,5ºC acabou alcançada às 15h, em medição parcial feita na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona oeste. O recorde atual, de 31,7ºC, foi registrado em 2001.

De acordo com o meteorologista Franco Nadal Junqueira Villela, do Inmet, a temperatura máxima desta quinta-feira ainda pode ser alterada, pois medição derradeira seria realizada à noite.

Segundo ele, nos próximos dias há possibilidade de o recorde ser alcançado ou superado.

Homem se refresca na avenida Paulista; cidade enfrenta onda de calor - Rubens Cavallari - 13.nov.23/Folhapress

O estado de São Paulo, assim como outras regiões do país, enfrenta uma onda de calor, quando as temperaturas ficam a partir de 5°C acima da média por ao menos cinco dias seguidos.

A média máxima para o mês de maio no município é de 23,4°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

"São Paulo está dentro um forte bloqueio atmosférico que vem mantendo o estado com sol, ar seco e temperaturas muito acima do normal para esta época do ano", afirma a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

Medições do Inmet apontam que ao menos 37 municípios paulistas tiveram temperatura acima de 30ºC nesta quinta. A maior temperatura no estado, de 37,4ºC, foi anotada em Bertioga, no litoral.

De acordo com o Inmet, entre esta sexta (3) e segunda (5), as máximas devem oscilar entre 30ºC e 32ºC na cidade de São Paulo. Não há previsão de chuva e o céu ficará com poucas nuvens.

Segundo Pegorim, o bloqueio atmosférico deve continuar nos próximos dias e vai afastar mais uma frente fria do interior do estado.

A nova frente fria, afirma, poderá passar pelo litoral paulista na sexta, provocando algumas pancadas de chuva isoladas e passageiras, mas sem fechar completamente o tempo.

Na Grande São Paulo e em regiões como vale do Paraíba, Vale do Ribeira, a passagem da instabilidade deverá provocar apenas aumento da nebulosidade e uma ligeira queda da temperatura.