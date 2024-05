Tempestades voltam nesta quarta-feira (22) aos municípios do sul gaúcho

São Paulo

Toda a faixa sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai e região da lagoa dos Patos, entra em estado de atenção nesta quarta-feira (22) devido à chegada de uma nova frente fria seguida por fortes chuvas.

A previsão é que o acumulado de precipitação de quarta e quinta-feira (23) fique entre 120 mm e 150 mm, volume suficiente para voltar a encher os rios da região, que ainda estão acima do nível normal devido às chuvas das últimas semanas, como o Canal São Gonçalo, em Pelotas.

Região do Canal de São Gonçalo, que deságua na lagoa dos Patos, em Pelotas (RS), está acima do nível normal e vai receber grande volume de chuvas nestas quarta e quinta-feira - Divulgação/Prefeitura de Pelotas

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) já havia divulgado o alerta na segunda-feira (20). Nesta terça, o governador Eduardo Leite (PSDB) se reuniu com representantes da Defesa Civil estadual para analisar a situação e publicou um vídeo no Instagram pedindo para a população da região se precaver e as prefeituras se anteciparem para retirar moradores das áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos.

"Outros rios e arroios da região, como Jaguarão, Quaraí e Ibirapuitã, também podem trazer muitos problemas para as comunidades em toda a fronteira sul. Nesses locais, as pessoas, especialmente as ribeirinhas ou que vivem em áreas de risco, precisam estar atentas e devem ser deslocadas pelas prefeituras para evitar perdas de vida e outros transtornos", explica o governador.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade nessa área, indicando uma precipitação de 50 mm por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

"A combinação da chegada de bastante água do Guaíba na lagoa dos Patos (na região de Pelotas e Rio Grande) mais o vento levando essas águas e a quantidade de chuva que pode cair é algo preocupante", destaca o meteorologista Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, da Universidade Federal de Pelotas.

Entre quinta e sexta-feira (24), essa chuva atingirá a região metropolitana de Porto Alegre e parte da serra gaúcha, mas em volume menor. O Cemaden enfatiza no entanto que, como as bacias dos rios acima do lago Guaíba estão com o solo saturado pelas enchentes recentes, existe a possibilidade de a situação da Grande Porto Alegre se agravar. A expectativa, porém, é que a tendência de baixa do lago se mantenha.

Nesta terça, pela primeira vez desde o dia 3 de maio o nível do lago Guaíba baixou de 4 metros, ainda longe da cota de inundação, que é de 3 metros.

No último dia 12, o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) chegou a divulgar uma projeção mostrando que, com as novas tempestades na região, o nível poderia bater novo recorde, chegando a 5,5 metros. Mas isso não ocorreu. As águas voltaram a subir, sim, mas chegaram até 5,25 metros às 20h15 do dia 14, voltando a baixar na sequência.

Com essas novas chuvas, a temperatura no sul gaúcho ficará entre 14°C e 20°C nesta quarta e entre 10°C e 20°C na quinta. No entanto, a partir de sexta ela despenca para mínima de 3°C e máxima de 12°C.

Em Porto Alegre, fará calor até esta quinta, com mínimas de 17°C e máxima de 29°C nesta quarta e de 22°C na quinta. A partir de sexta-feira e no decorrer do final de semana, as mínimas ficam abaixo dos 10°C, com sensação térmica baixa. As máximas não passarão dos 14°C.