Confira a previsão do tempo para São Paulo neste feriado de 1º de Maio

São Paulo

O feriado do Dia do Trabalho, neste 1º de maio, será ensolarado, quente e sem chuva em São Paulo, uma ótima pedida para quem quiser curtir os parques e os clubes da cidade.

De acordo com a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia começará com a temperatura mínima de 19°C. No decorrer do dia, com o sol aparecendo no céu limpo, sem nuvens, o calor vai aumentando progressivamente até atingir a máxima de 33°C por volta das 16h.

A noite, inclusive, vai ser abafada. Às 22h, a temperatura deve estar na casa dos 28°C.

Pessoas aproveitam dia de sol no parque Augusta; neste 1º de Maio, a capital paulista tem muitas opções para os moradores curtirem o feriado - Zanone Fraissat - 24.ago.23/Folhapress

O grande problema vai ser a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

Por isso, a indicação é de os moradores abusarem da hidratação e evitarem ficar expostos diretamente ao sol entre 11h e 16h. Depois desse horário, há a chegada da brisa marítima, que causa um ligeiro aumento de nebulosidade e diminui um pouco a temperatura, mas sem condição para chuva.

Às 15h desta terça-feira (30), cinco cidades paulistas tiveram umidade do ar abaixo dos 30%, incluindo a capital. Na estação do Mirante de Santana, na zona norte, a umidade chegou a 25%, só acima de Barretos, que teve a taxa de 23%. Na sequência, ficaram Lins (26%), Itapira (26%) e Pradópolis (27%). Nesta quarta (1º), a previsão é a mesma.

Segundo a prefeitura, todos os parques da capital paulista estarão abertos neste feriado. Os paulistanos também poderão usufruir das piscinas públicas dos centros esportivos municipais e CEUs (Centros Educacionais Unificados), além do Minhocão, da avenida Paulista e das ruas centrais do bairro da Liberdade, parte do programa Ruas Abertas, que bloqueia o tráfego de veículos.

Oeste paulista segue com maiores temperaturas

A onda de calor que segue sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste pelo menos até o dia 15 de maio também manterá altas temperaturas nas cidades da região noroeste de São Paulo. Segundo as previsões, o local onde deve fazer mais calor nesta quarta é Dracena, perto da divisa com Mato Grosso do Sul, onde a temperatura deverá bater nos 38°C.

Nos municípios vizinhos, a máxima deve atingir os 36°C, como em São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Barretos, Araçatuba e Lins. Em Ribeirão Preto fará 35°C, um grau a mais que em Piracicaba. Nas demais regiões do estado, a máxima ficará na casa dos 33°C, como na capital.

Já na Baixada Santista a temperatura deve chegar aos 34°C. No litoral norte, será de 33°C. Em todo o litoral, a previsão indica que o tempo será ensolarado durante todo o dia.

Tire suas dúvidas sobre a umidade relativa do ar:

O QUE SIGNIFICA UMIDADE RELATIVA DO AR?

Em termos simplificados, é quanto de água na forma de vapor existe na atmosfera no momento em relação ao total máximo que poderia existir, na temperatura observada. A umidade do ar é mais baixa principalmente no final do inverno e início da primavera, no período da tarde, entre 12h e 16h.

A umidade fica mais alta sempre que chove, devido à evaporação que ocorre posteriormente, em áreas florestadas ou próximas aos rios ou represa, e quando a temperatura diminui, provocando o orvalho nas plantas.

PROBLEMAS DECORRENTES DA BAIXA UMIDADE DO AR:

Complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas;

Sangramento pelo nariz;

Ressecamento da pele;

Irritação dos olhos;

Eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos;

Aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

ESCALA PSICROMÉTRICA — CLASSIFICAÇÃO DOS ESTADOS DE CRITICIDADE:

Entre 21 e 30% - Estado de Atenção

Cuidados a serem tomados:

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins etc.;

Sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas etc.;

Consumir água à vontade.

Entre 12 e 20% - Estado de Alerta

Cuidados a serem tomados:

Observar as recomendações do estado de atenção;

Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Abaixo de 12% - Estado de Emergência

Cuidados a serem tomados:

Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h, como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondência etc.;

Determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados como aulas, cinemas etc., entre 10h e 16h;

Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente quarto de crianças, hospitais etc.

Fonte: CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de Sâo Paulo