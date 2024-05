Fotos de alagamento no Maranhão em post viral são antigas

São Paulo

Post viral engana ao usar imagens de outras situações para tratar dos alagamentos no Maranhão. As chuvas já fizeram 31 cidades decretar situação de emergência neste ano e afetaram 3.940 famílias, mas, segundo o governo estadual, não há registro de pessoas em abrigos atualmente. A publicação enganosa traz quatro imagens, mas apenas uma retrata as consequências das chuvas que estão inundando o estado em 2024.

A primeira foto, como verificado pelo Comprova, mostra dois adultos navegando em uma canoa. O Comprova verificou que ela já foi utilizada pelo UOL em reportagem sobre as chuvas que atingiram o Maranhão e o Pará em março de 2023 —o clique original, sem corte, mostra ainda uma terceira pessoa na canoa. Segundo o portal, a imagem que retrata cena em Bacabal (MA), é uma reprodução do Instagram.

Captura de tela das fotos usadas no post enganoso - Reprodução/X

As outras três imagens foram publicadas em diferentes momentos pelo G1 Maranhão. A segunda foto, um registro aéreo de uma ponte destruída pela força da água, é a única das quatro registrada em 2024. Ela foi veiculada em uma reportagem da TV Mirante, afiliada à Rede Globo no Maranhão, e no portal G1 Maranhão.

A terceira imagem, de moradores em meio a um alagamento tentando salvar um freezer, estampa reportagem de 2018 sobre chuvas no estado maranhense. Segundo o G1, foi clicada na cidade de Tulum e o autor é Paulino Silva.

A quarta imagem, de dois garotos em uma rua alagada, é uma captura de tela de uma reportagem exibida pela TV Mirante em março de 2023, durante uma cobertura sobre as enchentes no estado.

Enganoso, para o Comprova, é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Por que investigamos

