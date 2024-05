São Paulo tem mais um dia de frio, mas temperatura volta a subir na quinta (16)

São Paulo

A queda de temperatura sentida nesta terça-feira (14) em estados do Sudeste tem data para acabar. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta para nova alta a partir desta quinta (16) e os termômetros podem voltar à marca de 30ºC no fim de semana na capital paulista.

A rápida passagem de uma frente fria pelo oceano derrubou temporariamente a temperatura na região metropolitana de São Paulo. De acordo com medição do órgão federal na estação meteorológica automática no Mirante de Santana, na zona norte paulistana, a máxima desta terça foi de 21,6ºC —contraste com os 29,8ºC da véspera.

Pedestre tenta se proteger na região da avenida Paulista, em São Paulo; cidade deve ter chuva fraca nesta quarta-feira (15) - Zanone Fraissat - 28,set,23/Folhapress

Nesta quarta, a máxima deve ser menor e há tendência de uma pequena variação de temperatura entre 16ºC e 18ºC na cidade de São Paulo.

A gangorra do clima, porém, faz a previsão apontar para até 27ºC na quinta, ou seja, a diferença entre as máximas de um dia para o outro pode chegar próximo a 10ºC.

Mesmo de forma tímida, a chuva voltou nesta terça, depois de 27 dias de seca no município, o que pode acontecer novamente nesta quarta.

Assim, a semana que começou com céu aberto e quente, vai terminar assim, com dias mais fechados no meio.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, aponta que o maio registrou apenas 1,7 mm de chuva até esta terça-feira, o que representa 3,1% dos 55,3 mm esperados para o mês.

Boletim divulgado na segunda-feira (13) pelo Inmet aponta que o estado de São Paulo deve ter chuvas rápidas até o fim do mês.

No mês dos extremos, com 32,8ºC, a capital paulista registrou no domingo (5) o dia mais quente para maio, ao menos desde 1943, quando começaram as medições meteorológicas regulares do Inmet no Mirante de Santana.

RESSACA NO MAR E ONDAS

A passagem da frente fria pelo oceano fez a Marinha emitir um alerta para risco de ressaca no mar para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre esta quinta e sábado (18).

Conforme o alerta, entre Santos, na Baixada Santista, e Campos dos Goytacazes (RJ) há possibilidade de ondas com até 3 metros de altura nas manhãs destes dois dias.

De acordo com o Inmet, apesar da ameaça de ondas, assim como a região metropolitana de São Paulo, Santos deve ter chuvas isoladas nesta quarta-feira, quando a temperatura máxima poderá ficar em torno de 21ºC. A partir daí o tempo muda e na sexta a máxima esperada no município é de 35ºC.