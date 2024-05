Sem chuva há mais de 20 dias, São Paulo terá outro fim de semana de calor

São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quinta-feira (9) novo alerta de onda de calor para São Paulo —apenas parte do litoral e o extremo sul do estado não estão na cor vermelha, indicativo de grande perigo.

O alerta é válido também para quase todo o Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e para o norte do Paraná.

O forte calor deve continuar até a próxima terça-feira (14), conforme meteorologistas.

Mulher aproveita dia de sol na praça Charles Miller, zona oeste de São Paulo; previsão de calor para este fim de emana - Zanone Fraissat - 16.mar.24/Folhapress

O estado, assim como outras regiões do país, enfrenta desde o mês passado uma onda de calor, quando as temperaturas ficam 5°C acima da média por ao menos cinco dias seguidos.

As altas temperaturas são provocadas por um forte bloqueio atmosférico que vem mantendo, desde 22 de abril, sol, ar seco e temperaturas muito acima do normal para esta época do ano.

Com 32,8ºC, a capital paulista registrou no último domingo (5) o dia mais quente para maio, ao menos desde 1943, quando começaram as medições meteorológicas regulares do Inmet no mirante de Santana, na zona norte. A média máxima para o mês é de 23,4°C.

Conforme o instituto, de sexta (10) a domingo (12) a máxima no município de São Paulo deve variar entre 29ºC e 31ºC. Todo o estado poderá ter calor no fim de semana.

A baixa umidade relativa do ar também deverá continuar nos próximos dias. Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura paulistana, mostram que nesta quinta-feira o índice mais baixo, de 31,7%, foi registrado na região da Sé, centro de São Paulo. Na média da cidade, ele ficou em 40%.

Na estação automática do Inmet, em Santana, a baixa umidade foi ainda pior, de apenas 27%.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que indicadores inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

Por isso, a indicação é de as pessoas abusarem da hidratação e evitarem ficar expostos diretamente ao sol entre 11h e 16h. Depois desse horário, há a chegada da brisa marítima, que causa um ligeiro aumento de nebulosidade e diminui um pouco a temperatura, mas sem condição para chuva.

Em virtude da passagem de uma frente fria pelo oceano, esta sexta deve começar nublada na região metropolitana de São Paulo, mas a tendência é de sol ao longo do dia.

É por causa dessa frente fria que o litoral ficou fora do alerta vermelho do Inmet e pode até chover fraco nas cidades litorâneas.

No resto do estado, entretanto, o clima continuará seco e sem chuva, como ocorre desde o dia 17 de abril, ou seja, há 23 dias, na capital paulista.

"A última chuva sobre São Paulo, que deu para 'molhar o chão', ocorreu entre 16 e 17 de abril, quando o Inmet registrou um acumulado de 9,4 mm. No dia 18, apenas chuviscou", afirma a Climatempo.

A passagem de uma nova frente fria, prevista para a próxima terça-feira, poderá amenizar a sensação de calor. "A média máxima na cidade deve ficar entre 21ºC e 22ºC", diz o técnico em meteorologia Adílson Nazário, do CGE.

A previsão de queda na temperatura na terça, explica o Inmet, ocorre por causa da entrada de uma massa de ar frio. "As temperaturas sofrerão quedas significativas", afirma o instituto.

A frente fria que passa pelo oceano até esta sexta, mesmo com fraca atuação no continente, poderá provocar ventilação que ajudará a garantir a qualidade do ar entre índices bons e moderados, segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado).