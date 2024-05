Governo do RS não congelou 2.000 corpos de vítimas das enchentes, diferentemente do que diz vídeo

São Paulo

Vídeo compartilhado nas redes sociais e aplicativos de mensagem mente ao dizer que há 2.000 corpos de vítimas das chuvas no Sul em contêiner frigorífico em Canoas (RS). De acordo com a Defesa Civil, até 21 de maio foram confirmadas 161 mortes e 85 pessoas continuam desaparecidas. Na cidade citada, foram 24 mortes confirmadas.

Além do número de óbitos incorreto, as imagens mostradas na gravação —de um contêiner instalado próximo a um posto médico legal— são, segundo o governo gaúcho, de Lajeado, e não de Canoas. "Trata-se de uma medida de prevenção, em razão de ainda termos um elevado número de desaparecidos", afirmou o governo gaúcho em nota de 17 de maio. Três dias antes, o governo já havia esclarecido ser falso que o posto médico legal de Lajeado estaria superlotado.

Rua alagada em Canoas, cidade gaúcha que vem sendo citada em conteúdos de desinformação nas redes sociais - Diego Vara - 20.mai.2024/Reuters

A reportagem contatou o Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, que também negou a veracidade do conteúdo. "As informações não procedem; nenhum posto médico legal do instituto está lotado", afirmou a assessoria de imprensa do órgão.

VERDADEIRO OU FALSO

A Folha verificou esse post após recebê-lo de um leitor. Se você tiver dúvida sobre alguma publicação, mande-a para o WhatsApp 11 99581-6340 ou para o email folha.informacoes@grupofolha.com.br.