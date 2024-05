Veja os nomes dos desaparecidos nas fortes chuvas do RS

São Paulo

As forte chuvas do Rio Grande do Sul já mataram ao menos 107 pessoas, porém outras 136 estão desaparecidas. A Defesa Civil gaúcha divulgou o nome de 135 dos 136 desaparecidos na tarde desta quinta-feira (9).

Além disso, há 374 feridos e uma morte em investigação para determinar se, de fato, teve relação com os temporais. Há ao menos 379 mil pontos sem energia e 452 mil sem água no Rio Grande do Sul em decorrências das fortes chuvas que atingiram a região ao longo da última semana.

A Defesa Civil informa, também, que há 67.563 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 165.112 desalojados. São 428 municípios afetados. Os números variaram pouco em relação aos dados divulgados às 9h.

Inundação em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul - Nelson Almeida/AFP

As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual e mais de 327 mil alunos foram impactados. Até esta quarta (9), eram 954 escolas afetadas, 426 danificadas e 75 servindo de abrigo.

O nível da água do lago Guaíba, que inundou a capital Porto Alegre, caiu 10 centímetros nas 24 horas entre a manhã de quarta (8) e de quinta-feira (9). Às 12h desta quinta, segundo informações da Ceic (Centro Integrado de Coordenação de Serviços), a altura estava em 4,95 metros.

Esse é o menor nível desde o último sábado (4) mas, ao mesmo tempo, segue acima do limite. Ruas e avenidas da capital gaúcha continuam alagadas na manhã desta quinta.

Veja a lista das pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul:

Desaparecidos