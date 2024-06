Nordeste abre alas para São João aliando tradição e megashows

Recife e Salvador

Do oeste do Maranhão ao extremo sul da Bahia, o espocar dos fogos de artifício e os acordes da sanfona são a senha para o início da temporada festiva que celebra três dos santos católicos mais populares do Nordeste.

Santo Antônio é celebrado em 13 de junho, mas os festejos começam ainda no início do mês, com as trezenas que se estendem por quase duas semanas em rezas, reuniões familiares e forrós nas praças.

As festas seguem até o São João em 24 de junho, auge das celebrações na maior parte das cidades, e se encerram após o São Pedro, em 29 de junho.

São João em Campina Grande (PB) atrai milhares de pessoas para o Parque do Povo - Leydson Jackson / Prefeitura de Campina Grande

Comida e bebida típicas, fogueiras nas portas das casas, sanfoneiros que passam de casa em casa dão o tom dos festejos nas pequenas cidades. Nas maiores cidades do interior, o clima será de festival com megashows de estrelas do forró, piseiro, sertanejo e até música eletrônica.

Caruaru (PE) e Campina Grande (PB) despontam como as festas mais tradicionais, mas as celebrações se estendem por centenas de cidades da região.

Confira algumas das principais festas:

PARAÍBA

O São João de Campina Grande (128 km de João Pessoa) terá mais de 1.500 apresentações até o final da festa, no dia 30 de junho.

A principal novidade deste ano não está nos palcos, e sim na estrutura. O principal polo da festa, o Parque do Povo, foi reformado e teve a área ampliada para os visitantes. A área aumentou de 31,5 mil metros quadrados para 40 mil metros quadrados. O local conta com cinco palcos e tem capacidade para 73,5 mil pessoas por noite.

Entre as atrações confirmadas estão os cantores Gusttavo Lima, Nattan, Limão com Mel, João Gomes, Calcinha Preta, Matuê, Henrique e Juliano, Léo Santanna, Alok, Dennis DJ, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho, Mari Fernandez e Simone Mendes.

Além do Parque do Povo, outras opções para dançar forró em Campina Grande são os palcos montados no Parque Evaldo Cruz (apresentação de quadrilhas), e nos distritos Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

A expectativa é de uma movimentação econômica de mais de R$ 500 milhões na economia local. A prefeitura da cidade estima que haverá 3,1 milhões de visitantes na cidade durante o período junino.

PERNAMBUCO

Em Caruaru (a 130 km do Recife), a festa começou no dia 1º e segue até o dia 29. Mais de 1.200 atrações vão se apresentar em 27 polos festivos.

A prefeitura espera que 3 milhões de pessoas circulem nas festas da cidade durante o período. A gestão municipal divulgou que investiu cerca de R$ 40 milhões no evento e que espera um retorno econômico para a cidade de R$ 650 milhões. A expectativa é que 15 mil postos de trabalho sejam gerados.

O principal polo de eventos é o Pátio do Forró, que recebe até 80 mil pessoas por noite. Em geral, os festejos se concentram de quinta a domingo, exceto na semana do São João, quando há também apresentações na segunda (24).

Na programação, uma das novidades é que, pela primeira vez, uma atração internacional vai se apresentar no Pátio do Forró. O grupo Double You —banda italiana de eurodance— fará show no dia 12 de junho.

Entre as atrações nacionais confirmadas estão Roupa Nova, Calcinha Preta, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Solange Almeida, Raphaela Santos, Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Matheus e Kauan, Raça Negra, Luan Santana, Alok, João Gomes, Alcymar Monteiro e Petrúcio Amorim.

Outra opção para o São João no interior pernambucano é Petrolina, que terá shows de 14 a 24 de junho. A cidade, localizada a 712 quilômetros do Recife, deve receber cerca de 40 mil turistas para a festa no Pátio Ana das Carrancas.

Henrique e Juliano, Léo Santana, Avine Vinny, Pedro Libe e Tarcísio do Acordeon se apresentam no dia 14, o primeiro da maratona de forró no município.

Noite de festa no Pátio do Forró, principal local de festejos juninos de Caruaru - Jefferson Tetto/Divulgação/Prefeitura de Caruaru

BAHIA

Os festejos juninos na Bahia são pulverizados em dezenas de cidades, com destaque para Senhor Bonfim, Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Ibicuí, Euclides da Cunha e Irecê. A programação das principais festas pode ser conferida no site São João na Bahia.

Uma das cidades com mais tradição de São João no estado, Senhor do Bonfim (340 km de Salvador) terá seis dias de festa, entre 19 a 24 de junho. A programação prevê apresentações de Wesley Safadão, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas, além de atividades como "Forró e Cultura nos Bairros" e os "Forrós na Feira".

Amargosa (240 km de Salvador) tem uma festa com perfil mais tradicional com seis dias de festa entre 19 e 24 de junho. A programação promete mais de 130 horas de música e shows de artistas como Geraldo Azevedo, Waldonys, Santanna e Xand Avião. A cidade de 36 mil habitantes projeta receber até 200 mil visitantes durante os festejos juninos.

A cidade Cruz das Almas (150 km de Salvador), outro polo tradicional, deve receber 500 mil pessoas durante os festejos juninos, que acontecem entre 20 e 24 de junho e terá atrações como João Gomes, Wesley Safadão, Mari Fernandez, Solange Almeida, Flávio José e Adelmário Coelho.

CEARÁ

O São João de Maracanaú (22 km de Fortaleza), um dos maiores do Ceará, terá uma megaestrutura em um espaço de cerca de 80 mil metros quadrados e uma programação se shows que se estende de 31 de maio a 23 de junho.

A expectativa de público é um milhão de espectadores na cidade junina que além da arena de shows terá cidade cenográfica que vai abrigar festivais de violeiros, repentistas, shows de humor e apresentações teatrais.

Ao todo, serão apresentações de 230 atrações culturais e mais de 200 grupos juninos. A programação de shows inclui nomes como Wesley Safadão, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Alok, dentre outros artistas.

RIO GRANDE DO NORTE

O São João em Mossoró (280 km de Natal) se estende de 1º a 29 de junho com apresentações artísticas em três polos.

Na Estação das Artes, que tem uma área de 48 mil metros quadrados e espera receber cerca de 500 mil pessoas, devem se apresentar bandas tradicionais como Calcinha Preta e Limão com Mel, além de artistas como Xand Avião, Luan Santana e Simone Mendes.

Os outros dois polos são o Pingo da Mei Dia, que é considerado um dos maiores blocos juninos do país, marcou a abertura do São João em 1º de junho Com shows de Bell Marques, Zé Vaqueiro e Tarcísio do Acordeon. O polo Arraiá do Povo funciona no Parque de Exposições Armando Buá com apresentações durante o dia.