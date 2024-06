Quão perigoso é o gás do riso como droga recreativa?

DW

Eu tinha 17 anos na primeira (e única) vez que usei óxido nitroso por diversão. Estava com uns amigos, que me apresentaram o produto vendido num supermercado.

Adolescente ansiosa que eu era, fiquei receosa, mas o fato de estar disponível para compra legal ajudou a amenizar as minhas preocupações. Se o gás hilariante fosse realmente tão prejudicial, pensei, certamente qualquer um não poderia comprar.

No uso recreativo, gás hilariante é aspirado de balões ou de cápsulas vendidas em supermercados - Yui Mok/empics/picture alliance via DW

Segundo especialistas em saúde, essa é uma introdução comum a essa droga recreativa: crianças e adolescentes escutam, muitas vezes por colegas, que ela não faz mal. E acreditam, pois não há alerta nas cápsulas vendidas em lojas e supermercados. Não é preciso encontrar um traficante, nem mesmo ter 21 anos para obter gás do riso.

Muitos ignoram que gás do riso é perigoso

Em 2018, um relatório publicado na revista Frontiers in Psychiatry informou que 92% dos adolescentes britânicos que ouviram falar do gás do riso "não estavam cientes de nenhum efeito colateral" associado ao seu uso. Mas os governos estão se movimentando para regulamentar a substância.

O Reino Unido aprovou em 2023 uma lei proibindo-a. Ela já é classificada como droga na Holanda. E, recentemente, em maio de 2024, Louisiana se tornou o primeiro estado dos EUA a assinar uma lei que proíbe a venda de gás hilariante em lojas de varejo. Os órgãos reguladores alemães também estão considerando uma proibição.

Mas, por quê? O que torna o óxido nitroso perigoso?

Do chantilly para a lista de drogas perigosas: número de vendedores de cápsulas de gás de óxido nitroso cresce desde 2017 - Niall Carson/empics/picture alliance via DW

O que é gás hilariante e por que é tão disponível?

Gás do riso é o termo coloquial para o óxido nitroso (N 2 O), um gás transparente composto por dois átomos de nitrogênio e um de oxigênio.

Usado na medicina para relaxar os pacientes durante uma extração dos dentes, por exemplo, ou durante o parto, ele tende a causar uma sensação de euforia, descrita como um "pico de adrenalina na cabeça".

O usuário pode também se sentir de cabeça leve, tonto ou desorientado. Seu efeito recreativo é de curta duração, de 30 segundos a um minuto, por isso muitos inalam várias vezes numa única sessão.

A disponibilidade do óxido nitroso nos supermercados se explica por ele entrar na receita do creme de chantilly. As cápsulas são também vendidas em quiosques e lojas de conveniência na Europa e em lojas de vape nos Estados Unidos.

Segundo Devan Mair, iniciador da campanha estudantil N 2 O: Conheça os Riscos, na Universidade Queen Mary, de Londres, desde 2017 especialistas em saúde têm registrado o aumento do número de vendedores de óxido nitroso.

Óxido nitroso pode causar dependência?

Embora a maioria dos usuários de gás hilariante o inale com pouca frequência, algumas pesquisas indicam que alguns ficam aparentemente viciados. Mas as provas são escassas.

Pesquisadores se propuseram a abordar a questão da dependência numa meta-análise publicada na revista Addiction em outubro de 2023. Eles identificaram "evidências consistentes da presença de pelo menos quatro critérios de transtorno de abuso de substâncias em usuários pesados de óxido nitroso".

Sua conclusão é que o N 2 O "pode causar dependência" e aconselham que ele seja tratado como uma "substância potencialmente viciante" até que se realizem avaliações mais conclusivas.

Quão difundido é o uso de gás hilariante?

O uso recreativo do óxido nitroso varia de país para país. O Reino Unido, por exemplo, registra alguns dos níveis mais altos de uso ilícito. Um relatório do governo britânico de 2020 colocou o gás em segundo lugar na lista das drogas recreativas mais usadas no grupo entre 16 e 24 anos de idade. O uso também vem crescendo em outros países europeus e nos Estados Unidos,

Um estudo de 2018 sobre o uso de óxido nitroso na China indicou que os adolescentes adquiriram o hábito de colegas que estudaram no exterior. A venda recreativa é proibida na Austrália e no Japão. Em lugares como a Índia, Oriente Médio e África subsaariana, pesquisas sobre a droga são praticamente inexistentes.

'Quem está rindo agora?' Cartão postal de 1830 anunciava óxido nitroso como remédio para 'esposas que reclamam' - akg-images/picture alliance via DW

Gás do riso tem efeitos colaterais graves?

Além dos efeitos iniciais de curto prazo, a inalação regular de gás hilariante tem sido associado a complicações neurológicas. Em usuários pesados, o óxido nitroso pode inativar a vitamina B12, que ajuda na formação da mielina, explica Devan Mair.

A bainha de mielina é uma camada protetora dos nervos, também do cérebro e da medula espinhal. Quando ela não se forma, os nervos podem ser danificados, resultando em dormência, formigamento nas mãos e nos pés, perda de equilíbrio e fraqueza.

Mair conta que esses casos são comuns no Reino Unido: "No Royal London Hospital, no leste da cidade, em fevereiro de 2023 registrou-se a cada nove dias um caso de lesão nervosa relacionada ao óxido nitroso."

Quem faz uso recreativo pesado de óxido nitroso e começa a notar sintomas graves de deficiência de B12 deve procurar atendimento de emergência imediatamente, aconselham especialistas.

De acordo com um relatório de 2023 sobre o óxido nitroso publicado pelo governo britânico, esses sintomas de alerta incluem: formigamento e dormência nas mãos ou nos pés, formigamento e depois "andar cambaleante e descoordenado, fraqueza nos membros inferiores, enrijecimento ou contração dos músculos, reflexos corporais hiperativos ou hiper-responsivos, como espasmos, incontinência ou retenção da bexiga ou intestino, e disfunção sexual".

Os efeitos adversos do óxido nitroso podem ser revertidos, mas só se forem tratados logo.