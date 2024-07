Aviões da Gol e Latam colidem no pátio do aeroporto de Congonhas

São Paulo | Aeroin

Um incidente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta segunda-feira (29), chamou a atenção. A asa do Airbus A319 da Latam, de matrícula PT-TMT, colidiu com a cauda do Boeing 737 MAX 8 da Gol, de matrícula PR-XMU, causando danos, principalmente, no Boeing.

O ocorrido se deu quando o Airbus A319, proveniente do Rio de Janeiro, chegou ao aeroporto às 17h00. Durante o procedimento de táxi para o estacionamento, a asa da aeronave entrou em contato com a cauda do Boeing 737 MAX 8, que havia chegado de Florianópolis mais cedo na tarde e estava estacionado.

Aviões estacionados nos hangares em Congonhas - Divulgação/Infraero

O impacto resultou em danos que imobilizaram ambas as aeronaves, que não realizaram mais voos no restante do dia até o fechamento desta publicação. O voo LA3064, operado pelo Airbus PT-TMT e previsto para decolar no começo da noite, foi cancelado.

Ainda não há informações sobre a causa-raiz da ocorrência. Um vídeo do incidente foi compartilhado pelo usuário Eric Breno, na plataforma X (abaixo). História em desenvolvimento.