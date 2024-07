Caça da FAB intercepta com tiro avião que carregava pasta de cocaína no Amazonas

São Paulo

Um caça da FAB (Força Aérea Brasileira) disparou contra um avião de pequeno porte, que seria usado por traficantes de drogas, durante interceptação na região oeste do Amazonas realizada na manhã de domingo (28).

De acordo com a Aeronáutica, o avião, modelo Cessna 172, foi identificado na fronteira com o Peru logo após entrar no espaço aéreo brasileiro.

Caça A-29 Super Tucano, da Força Aérea Brasileira; piloto fez disparos durante interceptação de avião vindo do Peru, domingo (29), com cocaína - Divulgação/FAB

Primeiro, diz a FAB, militares de um caça A-29 Super Tucano tentaram contato via rádio com o piloto da aeronave, mas sem resposta. A partir daí, ela passou a ser considerada suspeita.

"Na sequência, os pilotos da FAB ordenaram a mudança de rota e o pouso obrigatório em um aeródromo específico", diz a Força Aérea.

Como o o piloto do avião interceptado não obedeceu, a defesa aérea fez um disparo de advertência, que não adiantou —o Cessna, neste momento, foi reclassificado como hostil.

Em seguida, a aeronave fez um pouso de emergência em uma pista de terra no município de Barcelos (AM) e os ocupantes queimaram o próprio avião, fugindo em seguida.

Um helicóptero H-60 Black Hawk, da própria FAB, com policiais federais, desceu no local e no avião queimado foram encontrados 95 quilos de pasta base de cocaína e clorídrico de cocaína.

Essa não é a primeira vez no ano que um caça da FAB abre fogo em interceptações aéreas.

Em 29 de janeiro, um A-29 Super Tucano interceptou com tiros um avião que sobrevoava Terra Indígena Yanomami. Desde o início do ano passado, o espaço aéreo no local está fechado, por decreto.

Segundo a FAB, o avião, modelo Cessna 182, foi interceptado a cerca de 110 km da capital Boa Vista (RR). O piloto também fugiu após o pouso.

Um vídeo mostrou o militar do caça avisar pelo rádio ao piloto do Cesna que seu avião está sendo interceptado, que a rota teria de ser modificada e deu instruções de voo. Na sequência, informou que seriam disparadas duas rajadas de tiros de aviso. E atirou em sequência.

Por mais de uma vez o monomotor apareceu no alvo na imagem gravada no vídeo.

Em junho passado, dois caças brasileiras perseguiram um avião que entrou clandestinamente no espaço aéreo do Brasil vindo da Bolívia, para onde retornou após a interceptação.

A aeronave modelo Cessna 401A foi detectada por radares da FAB nas proximidades de Porto Velho (RO),

A Aeronáutica não informou se foram realizados disparos de advertência, mas o procedimento de interceptação foi encerrado quando a aeronave suspeita entrou de volta no espaço aéreo da Bolívia.