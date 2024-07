Tremor de baixa magnitude é sentido na Grande SP e em Pinheiros

São Paulo

Um tremor de terra de baixa intensidade foi sentido na tarde desta segunda-feira (29) em cidades da região metropolitana de São Paulo e na zona oeste da capital paulista.

Segundo a RSBR (Rede Sismográfica Brasileira), o tremor de terra, de magnitude 2,4 mR (medição equivalente à escala Richter), foi registrado às 13h41 e relatado por moradores de cidades de Osasco, Carapicuíba e Barueri e na região de Pinheiros, em São Paulo.

Mapa da Rede Sismográfica Brasileira com indicação do tremor de terra na Grande São Paulo nesta segunda-feira (29) - Reprodução/Rede Sismográfica Brasileira



"De acordo com o Centro de Sismologia, tudo indica que o sismo teve origem natural, mas não se pode descartar a atividade de mineração de pedreiras ou indústrias de cimento na região", afirma a rede em nota publicada em suas redes sociais. O abalo foi registrado pelas suas estações e analisado pelo Centro de Sismologia da USP.



"Os tremores naturais, em sua grande maioria, se devem a grandes pressões geológicas atuando na crosta terrestre. O tremor que as pessoas sentem é resultado de uma movimentação repentina em alguma falha ou fratura, que ‘escorrega’ por causa das pressões geológicas", completa o texto.



Eventos de magnitude 2 a 3, explica, ocorrem todas as semanas em alguma parte do Brasil, e a maioria deles não é sentida pelas pessoas. "No caso deste tremor de São Paulo, que foi sentido, apesar do desconforto causado, é muito pouco provável que um tremor dessa magnitude cause problemas maiores."

Moradores de bairros na zona oeste da capital e de cidades na Grande São Paulo disseram ter ouvido um estrondo que fez tremer janelas de apartamentos, segundo relatos enviados à Folha.

"Achei na hora que fosse uma explosão ou algo do tipo. Teve uma rajada de vento muito forte, e balançaram as janelas do apartamento", afirmou Hudson Catão, 37. Ele reside em Osasco, no bairro Bela Vista, e afirmou que um amigo, morador do bairro Jaguaribe, também sentiu o tremor.

As janelas balançando também assustaram moradores da Vila Yolanda e do Jardim Roberto. "Balançou a casa e principalmente as janelas, parecia um estrondo. Liguei para a minha tia e ela também sentiu, acho que havia caído algo no prédio", afirmou Erick Ventura, 34.

No último dia 18 de julho, um tremor no Chile, de magnitude 7,4, foi sentido por moradores de vários bairros paulistanos e em ao menos 15 cidades do estado de São Paulo.

Segundo o Centro de Sismologia da USP, a capital paulista está localizada sobre uma bacia sedimentar que possui a característica de amplificar ondas sísmicas.

Portanto, terremotos ocorridos nos Andes podem ser percebidos em São Paulo, principalmente em bairros mais altos e por moradores de prédios.

Não houve registros de danos ou pessoas feridas, de acordo com a Defesa Civil.