Influenciador que disse ter arrastado assaltante em carro no Rio confessa ter mentido

Rio de Janeiro

O influenciador Rafael Queiroz reconheceu ter mentido sobre o caso em que uma pessoa ficou pendurada em um carro durante uma suposta tentativa de roubo no Rio de Janeiro na semana passada.

Ele afirmou nas redes sociais e à imprensa que era o motorista do veículo, e que sua filha de 3 anos estava no banco de trás. Em depoimento dado nesta segunda (29) à polícia, porém, admitiu que nada disso era verdade, e que mentiu para viralizar.

Não está claro ainda exatamente o que aconteceu. Uma das hipóteses investigadas é que a tentativa de roubo tenha acontecido com outra pessoa, e que Rafael fingiu ser a vítima. A outra opção em análise pela polícia é que tudo foi uma encenação feita pelo influenciador, que teria combinado com o homem que ficou pendurado.

Homem fica pendurado em carro no Rio de Janeiro e é filmado - Reprodução/Reprodução

O caso aconteceu na quinta (25). Nas imagens, um homem aparece pendurado a um carro em movimento na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. A veracidade do vídeo foi confirmada pela Polícia Militar, que disse que o veículo passou na frente de um batalhão,

A cena foi gravada por outro motorista, e o vídeo com o homem pendurado, foi rapidamente compartilhado na internet.

Depois que o caso viralizou, Rafael afirmou em seu perfil do Instagram que era ele o motorista do veículo onde o homem estava preso, e que teria sido vítima de uma tentativa de assalto. "Fala minha tropa, aconteceu uma coisa surreal comigo. Parei no sinal porque era antes de 22h, o cara veio meter a mão no telefone. Fechei o vidro", contou.

Procurado pela reportagem no dia em que afirmou ser o motorista, o influenciador repetiu que era ele no veículo. Ao ser indagado sobre incongruências da filmagem na mesma ocasião, não quis se manifestar.

Apesar de Rafael não ter feito registro da ocorrência em uma delegacia, ele afirmou que havia sofrido uma tentativa de assalto e que sua filha estava no carro.

Alguns pontos da versão, no entanto, chamaram a atenção dos investigadores, entre eles o fato de Rafael apontar um amigo como o autor da filmagem, que estaria em outro veículo. Essa pessoa estava justamente em uma pista lateral. A todo momento, quem filma ri da situação. Além disso, o influenciador contou que ao passar em frente a um batalhão da Polícia Militar reduziu a velocidade, mas não pediu ajuda.

Ele ainda disse que não levou o suposto assaltante para a polícia. "Como leva o homem para a polícia? Rio de Janeiro você pode matar alguém e não vai preso. Levar para a polícia e dizer que ele tentou me roubar?", afirmou na ocasião.

O fato de o suposto assaltante ter ficado preso ao veículo, sem se desvencilhar, também levantou a suspeita de que o vídeo possa ter sido armado.

A investigação da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) apura o que aconteceu.

Caso a ação tenha sido combinada, os envolvidos poderão responder por exposição a perigo, previsto no artigo 132 do Código Penal, que seria "expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente". A pena prevista é de prisão de três meses a um ano.

A polícia afirma que independente do resultado do inquérito o influenciador será indiciado por falsa comunicação de crime, já que mesmo sem registro em delegacia disse publicamente ter sido uma vítima.

Após a repercussão do caso, Rafael participou de um vídeo no qual aparece pendurado em um carro e faz propaganda para uma rifa de celular. Após afirmar ter mentido, ele disse em sua conta no Instagram que tudo passou de uma brincadeira e que o seu lema é "ficar rico ou morrer tentando". Procurado nesta terça (30), não respondeu à reportagem.