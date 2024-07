Brasileira é internada em estado grave após ser espancada no Chile

São Paulo

Uma brasileira de 31 anos está internada em estado grave após ser espancada em Santiago, no Chile, na última semana. Maressa Crisley Nunes dos Santos teve várias fraturas.

De acordo com Larissa Nunes, irmã de Maressa, ela estava em viagem com uma amiga e foi vítima de violência durante um assalto, no dia 24.

Os ministérios das Mulheres e das Relações Exteriores afirmam que acompanham o caso. De acordo com Evelin Cavalini, conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, o apartamento em que Maressa se hospedou com a amiga foi invadido por um falso entregador.

Maressa Crisley Nunes dos Santos, 31, foi espancada no Chile - Divulgação

Em nota, o Itamaraty afirmou que presta assistência consular à brasileira por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santiago. E que outras informações não seriam compartilhadas em razão da privacidade.

Cida Bento, ministra das Mulheres, falou sobre o caso.

"Assim que recebemos a denúncia por meio da irmã de Maressa e da conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, Evelin Cavalini, já iniciamos os diálogos com o Consulado-Geral do Brasil em Santiago. Deixo aqui minha solidariedade à Maressa e sua amiga, que teve ferimentos leves. O governo brasileiro repudia todo e qualquer ato de violência contra as mulheres", publicou no X.

Maressa é de Maringá, no Paraná, e a família pede ajuda para trazê-la de volta ao Brasil.

"Oi, pessoal, venho aqui pedir encarecidamente qualquer ajuda que vocês possam fazer para minha irmã sofreu esse assalto aqui no Chile. Foi fraturada a face dela, o estado dela é grave e a gente precisa arrecadar o valor para consegui voltar para o Brasil e custear toda essa estruturação da minha irmã. Qualquer ajuda nesse momento será bem-vinda", diz Larissa Nunes em vídeo divulgado nas redes sociais.