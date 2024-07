São Paulo

Kleber José Magnusson era fanático pelo Palmeiras e adorava acompanhar o time do coração. Também era apaixonado por música e tinha o sorriso e o bom humor como principais marcas.

Kleber nasceu e cresceu em Salto, no interior de São Paulo, em 24 de abril de 1967.

Os estudos, em especial na área de exatas, sempre despertaram seu interesse. Aos 14 anos foi aprovado no Cotuca (Colégio Técnico de Campinas) para estudar processamento de dados.

Mais tarde, se formou em análise de sistemas pela PUC-Campinas e nunca mais deixou a cidade.

Kleber José Magnusson durante uma de suas viagens - Arquivo Pessoal

Conheceu Andréa em 1992, com quem se casou dois anos depois. Da união nasceram dois filhos. Primeiro Gustavo, em 1996, e depois Giovana, em 2004.

Kleber atuava na área de tecnologia da informação e ocupou altos cargos em grandes multinacionais, inclusive na Oracle, considerada a maior empresa de gerenciamento de banco de dados do mundo, onde trabalhou a maior parte da carreira e se tornou diretor da divisão da América Latina de suporte a clientes.

O analista de sistemas gostava de viagens e de fotografia. Era frequentador de restaurantes e se interessava também por vinhos e café.

"Meu pai era apaixonado por esportes, especialmente futebol e basquete, além de amante de cinema e música, com predileção pelo rock", diz o filho Gustavo.

"Transmitiu todos esses gostos para mim, me tornei jornalista esportivo e cultural, em grande parte por causa dele. Estivemos juntos em jogos de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas e NBA, além de shows de bandas como U2, Iron Maiden e Pearl Jam, nossas favoritas."

O palmeirense acompanhou dezenas de jogos do time do coração no antigo estádio Palestra Itália, na zona oeste de São Paulo, tendo comemorado inúmeras vitórias e conquistas, como o título de campeão paulista de 2008.

"Essa foi a primeira vez que me levou a um estádio de futebol, quando eu tinha 11 anos. Virei a terceira geração de palmeirenses da família, numa linhagem que começou com meu avô paterno", conta Gustavo.

Em 2014, os dois marcaram presença no jogo de inauguração do Allianz Parque, a nova casa palmeirense, e também no primeiro show da nova arena, do beatle Paul McCartney.

Kleber José Magnusson morreu no último dia 14 de junho, aos 57 anos, em decorrência de câncer pulmonar e cerebral. Deixou a esposa Andréa e os dois filhos.

