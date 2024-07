Polícia de MG prende suspeito de estuprar duas mulheres

Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na sexta-feira (26) um homem de 34 anos suspeito de estuprar duas mulheres nas cidades de Arcos e Lagoa da Prata, no interior do estado. O nome dele não foi divulgado.

As investigações começaram em junho, quando uma das vítimas procurou a Polícia Militar para relatar um estupro que teria sofrido.

Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais; corporação prendeu suspeito de estuprar mulheres nas cidades de Arcos e Lagoa da Prata - Divulgação/PCMG

Ela afirmou que o homem pulou o muro e invadiu sua casa, por volta das 3h do dia do crime. Ele a teria ameaçado com uma faca e a violentado sexualmente por duas vezes. Antes de deixar a casa, por volta das 6h, teria feito nova ameaça: "quando me der vontade, eu volto", teria dito, segundo o relato da vítima.

A Polícia Civil afirmou que, durante as investigações, teve conhecimento de que o suspeito era investigado por outro estupro na cidade de Lagoa da Prata e pediu à Justiça sua prisão preventiva.

O homem foi detido em uma rua de Lagoa da Prata e encaminhado ao sistema prisional.