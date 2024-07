Sul registra temperaturas negativas, e Porto Alegre tem dia mais frio do ano

Porto Alegre

A onda de frio que atinge a região Sul do Brasil derrubou as temperaturas mínimas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nesta segunda-feira (1º).

A temperatura mais baixa do país nesta segunda-feira foi -3,9°C em General Carneiro, no Paraná. Em São Mateus do Sul, também no estado, a mínima foi de -1,8°C. Em Curitiba, a mínima registrada foi de 6,8°C, às 6h.

Regiões serranas e áreas rurais do Sul tiveram forte geada nesta segunda (1º), como a cidade de Venâncio Aires (RS) - Leandro Osório/Ato Press/Agência O Globo

Em Vacaria, no noroeste gaúcho, foi registrada a temperatura mais baixa do estado: -2,7°C. Mínimas negativas também foram registradas em São José dos Ausentes e em Quaraí, ambas com -0,4°C.

As temperaturas foram mais altas do que as mínimas de domingo nas três cidades, que registraram -3,1°C (Vacaria), -4,5°C (São José dos Ausentes) e -3,7°C (Quaraí).

São José dos Ausentes teve queda de geada, assim como outras cidades da serra e da fronteira gaúcha. Também houve registro de geada em cidades do litoral norte gaúcho.

Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano: 2,4°C às 5h da manhã na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no bairro Belém Novo. A sensação térmica chegou a 1,1°C.

Em Santa Catarina, mínimas negativas foram registradas pelo Inmet em Caçador (-2,7°C), Lages (-1,9°C) e Major Vieira (-1,4°C).

Contudo, dados do órgão agrícola estadual Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina) indicam mínimas ainda mais baixas em Bom Jardim da Serra (-6,62°C), Urupema (-6,22°C), Urubici (-5,24°C) e São Joaquim (-4,45°C).

No Paraná, além da menor mínima do país nesta segunda, a temperatura ficou negativa em São Mateus do Sul, com -1,8°C. Em Curitiba, a mínima registrada foi de 6,8°C às 6h.

As áreas mais atingidas pela onda de frio estão no sudoeste, sul e na região dos campos gerais. Cidades como Cascavel e Guarapuava também tiveram queda de geada.

O Inmet emitiu alerta de temperaturas 5ºC abaixo da média para todo o Rio Grande do Sul e a metade sul de Santa Catarina, válido até 8h de terça-feira (2).

A queda das temperaturas ocorreu por causa da passagem de uma frente fria na sexta (28) e no sábado (29), acompanhada de uma massa de ar polar. De acordo com o Inmet, a mudança na direção dos ventos acentuou o frio em toda a região Sul.

FRIO DEVE PERDER FORÇA

Para a semana, a previsão é que o frio continue, mas com um pouco menos de força. Em Porto Alegre, a temperatura vai subir um pouco ao longo da semana, com mínimas de 8°C na terça (2) e 12°C na quarta (3). As máximas devem ficar abaixo de 19°C. A partir de quarta, pancadas de chuva estão previstas para a capital gaúcha.

Segundo o Inmet, a primeira quinzena de julho deverá ter mais dias gelados e com formação de geada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A expectativa é que na segunda metade de julho ocorra uma alternância do frio com dias mais quentes. Segundo o instituto, essa oscilação nas temperaturas diárias pode agravar o risco de temporais.

Ao longo do mês, estão previstas temperaturas acima da média no Paraná e Santa Catarina, e na média ou abaixo na maior parte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a MetSul, julho não deve refletir os impactos do fenômeno La Niña, que resfria as águas no Oceano Pacífico e diminui as chuvas no sul. O mês deve ter índices de chuva abaixo da média histórica em Santa Catarina e no Paraná, e em geral dentro da média no Rio Grande do Sul.