Corpos de pilotos são os primeiros identificados em queda de avião em Vinhedo

Vinhedo (SP)

Os primeiros dois corpos da tragédia do voo 2283 foram identificados, anunciou na manhã deste sábado (10) o prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco (PSD). Todas as 62 pessoas que estavam a bordo do avião que ia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP)) morreram.

Foram identificados os corpos do piloto e do co-piloto do voo.

Um avião de médio porte caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em uma área no bairro Capela - Reprodução TV Globo

O primeiro é Danilo Santos Romano, 35. Ele trabalhava na VoePass desde novembro de 2022. Anteriormente, trabalhou também na Air Astana, uma companhia do Cazaquistão e, por cinco anos, na Avianca Brasil, operando jatos de médio e grande porte.

Em junho, finalizou uma pós-graduação à distância em gestão de segurança de voo na faculdade Unyleya. Era palmeirense.

A outra vítima identificava foi o co-piloto, Humberto de Campos Alencar e Silva, 61. Ele trabalhava na Voepass há cinco anos e tinha uma experiência de mais de 5.000 horas de voo.

Segundo o capitão Michael Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, eles foram identificados ainda no condomínio de casas onde caiu o avião.

Os voos com os parentes das vítimas vindos do Paraná devem começar a chegar a São Paulo por volta do meio-dia. No auditório, eles contarão com o auxílio de psicólogos.

Até a manhã deste sábado, (10), os corpos de 24 delas foram retirados do local do acidente. Todos os corpos resgatados foram levados para o IML (Instituto-Médico Legal) Central da cidade de São Paulo para identificação.

O tenente Ramatuel Silvino, da Defesa Civil, afirmou que os trabalhos para a identificação dos corpos foram iniciados e alguns parentes das vítimas, atendidos. Segundo ele, os familiares ficarão em hotéis na capital e serão concentrados no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo do IML.

"Estamos fazendo um trabalho cuidadoso para preservar ao máximo os corpos para facilitar a identificação e por respeito às famílias das vítimas", afirmou a tenente Olívia Perrone, também dos Bombeiros . Segundo ela, os dois corpos identificados estavam na região da cabine do avião.

De acordo com ela, o trabalho de resgate foi acelerado na manhã deste sábado por causa da claridade do dia. Mesmo assim, os bombeiros evitam estimar o tempo necessário para a retirada de todos os corpos.

A aeronave caiu na sexta-feira (9), durante viagem de Cascavel (PR) a Guarulhos (Grande São Paulo), na área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Imagens feitas por moradores mostram o avião em queda livre e, na sequência, uma explosão seguida por muita fumaça.

O acidente matou os 58 passageiros e os quatro tripulantes que estavam a bordo. Inicialmente, foi divulgado que 61 pessoas estavam no avião. Mas, neste sábado (10), a Voepass afirmou que o nome de um passageiro, Constantino Thé Maia, não constava da lista de embarcados.

A aeronave, que decolou às 11h50 e tinha previsão de chegada às 13h40, perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto a partir das 13h21, segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo.

Registros do site mostram que o bimotor começou a perder altitude às 13h20, quando estava a cerca de 5.100 metros. Cerca de um minuto depois, atingiu 1.798 metros, no último registro disponível.

Vítimas do voo 2283

PASSAGEIROS

Constantino Thé Maia

Rosangela Souza

Eliane Andrade Freire

Luciani Cavalcanti

José Fer

Denilda Acordi

Maria Auxiliadora Vaz de Arruda

José Cloves Arruda

Nélvio José Hubner

Gracinda Marina Castelo da Silva

Ronaldo Cavaliere

Silvia Cristina Osaki

Wlisses Oliveira

Hialescarpine Fodra

Daniela Schulz Fodra

Regiclaudio Freitas

Simone Mirian Rizental

Josgleidys Gonzalez

Maria Parra

Joslan Perez

Mauro Bedin

Rosangela Maria de Oliveira

Antonio Deoclides Zini Júnior

Kharine Gavlik Pessoa Zini

Mauro Sguarizi

Leonardo Henrique da Silva

Maria Valdete Bartnik

Renato Bartnki

Hadassa Maria da Silva

Raphael Bohne

Renato Lima

Rafael Alves

Lucas Felipe Costa Camargo

Adrielle Costa

Laiana Vasatta

Ana Caroline Redivo

José Carlos Copetti

André Michel

Sarah Sellalanger

Edilson Hobold

Rafael Fernando dos Santos

Lizibba dos Santos

Paulo Alves

Pedro Gusson do Nascimento

Rosana Santos Xavier

Thiago Almeida Paula

Adriana Santos

Deonir Secco

Alípio Santos Netos

Raquel Ribeiro Moreira

Adriano Da Luca Bueno

Miguel Arcanjo Rodrigues Junior

Diogo Avila

Luciano Trindade Alves

Isabella Santana Pozzuoli

Tiago Azevedo

Mariana Belim

Ariane Risso

TRIPULANTES