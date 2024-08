Número de mortos em queda de avião em Vinhedo (SP) sobe para 62

São Paulo

A Voepass, dona da aeronave ATR 72-500 que caiu em Vinhedo, confirmou na manhã deste sábado (10) mais uma vítima do acidente ocorrido na sexta-feira (9). Com isso, o número de mortos sobe para 62.



A vítima é o passageiro Constantino Thé Maia, cujo nome, segundo a companhia, não constava na lista de embarcados por uma questão técnica de validações de check-in, validação do embarque e contagem de passageiros.

"Em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a Voepass decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas", diz empresa na nota.

Avião da Voepass com destino a Guarulhos caiu em Vinhedo, e todos as 61 pessoas a bordo morreram - X/Reprodução

A companhia afirma que ainda não tem informações sobre a causa do acidente. A aeronave caiu na sexta-feira, durante viagem de Cascavel (PR) a Guarulhos (Grande São Paulo), na área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela.

Imagens feitas por moradores mostram o avião em queda livre e, na sequência, uma explosão seguida por muita fumaça.

Até o momento, 12 corpos dos 62 mortos foram resgatados da aeronave e levados para o IML (Instituto-Médico Legal) Central da cidade de São Paulo. O traslado dos primeiros corpos ocorreu por volta das 7h deste sábado em dois carros do IML escoltados por uma viatura da Polícia Militar Rodoviária.

A lista de vítimas foi divulgada no início da tarde da sexta-feira. Todos os corpos serão levados para o IML de São Paulo, pela avaliação de que a unidade tem mais recursos para fazer a identificação das vítimas.



As vítimas são, com a atualização:

Passageiros

Constantino Thé Maia

Rosangela Souza

Eliane Andrade Freire

Luciani Cavalcanti

José Fer

Denilda Acordi

Maria Auxiliadora Vaz de Arruda

José Cloves Arruda

Nélvio José Hubner

Gracinda Marina Castelo da Silva

Ronaldo Cavaliere

Silvia Cristina Osaki

Wlisses Oliveira

Hialescarpine Fodra

Daniela Schulz Fodra

Regiclaudio Freitas

Simone Mirian Rizental

Josgleidys Gonzalez

Maria Parra

Joslan Perez

Mauro Bedin

Rosangela Maria de Oliveira

Antonio Deoclides Zini Júnior

Kharine Gavlik Pessoa Zini

Mauro Sguarizi

Leonardo Henrique da Silva

Maria Valdete Bartnik

Renato Bartnki

Hadassa Maria da Silva

Raphael Bohne

Renato Lima

Rafael Alves

Lucas Felipe Costa Camargo

Adrielle Costa

Laiana Vasatta

Ana Caroline Redivo

José Carlos Copetti

André Michel

Sarah Sellalanger

Edilson Hobold

Rafael Fernando dos Santos

Lizibba dos Santos

Paulo Alves

Pedro Gusson do Nascimento

Rosana Santos Xavier

Thiago Almeida Paula

Adriana Santos

Deonir Secco

Alípio Santos Netos

Raquel Ribeiro Moreira

Adriano Da Luca Bueno

Miguel Arcanjo Rodrigues Junior

Diogo Avila

Luciano Trindade Alves

Isabella Santana Pozzuoli

Tiago Azevedo

Mariana Belim

Ariane Risso

Tripulantes