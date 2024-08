Mais corpos de mortos em acidente da Voepass foram identificados, diz prefeito de Cascavel

São Paulo

O prefeito de Cascavel (PR), Leonaldo Paranhos (Podemos) afirmou já terem sido identificados mais corpos das vítimas do voo 2283 da Voepass. Nenhum nome foi dito por ele.

"As famílias já foram avisadas. Ao longo do dia, devem ocorrer as primeiras liberações e iniciado os translados", disse em frente ao Instituto Oscar Freire de medicina legal, em São Paulo, onde teve uma reunião com o governo paulista e representantes da companhia aérea envolvida no caso.

Familiares de vítimas da queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP) acompanham no IML o processo de identificação dos corpos - Felipe Iruatã/Folhapress

Paranhos informou que Cascavel irá disponibilizar espaço para os velórios dos moradores do município. São, extraoficialmente, 24, diz o político.

O translado dos corpos à cidade, segue ele, pode ser feito em aeronaves disponibilizadas pela Voepass.

Até agora, apenas dois corpos foram identificados: do piloto, Danilo Santos Romano, e do copiloto, Humberto de Campos Alencar e Silva.

Outras 30 vítimas, porém, estão em processo encaminhado de reconhecimento. As informações sobre elas já foram catalogadas pela polícia científica, que cruza suas informações com as passadas por familiares (sobre características físicas, tatuagens e marcas de cirurgia) para confirmar as identidades.

A conclusão do resgate dos 62 mortos ocorreu na noite deste sábado (10).

A aeronave caiu na sexta-feira (9), durante viagem de Cascavel (PR) a Guarulhos (Grande São Paulo), na área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Imagens feitas por moradores mostram o avião em queda livre e, na sequência, uma explosão seguida por muita fumaça.

O acidente matou os 58 passageiros e os quatro tripulantes que estavam a bordo. Inicialmente, foi divulgado que 61 pessoas estavam no avião. Mas, neste sábado (10), a Voepass afirmou que o nome de um passageiro, Constantino Thé Maia, não constava da lista de embarcados.