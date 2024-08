Onda de frio chega a São Paulo e promete derrubar temperaturas

São Paulo

A previsão da chegada de uma onda de frio nesta quinta-feira (8) no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além de parte do Paraná, vai gradualmente mudar o tempo no Sudeste.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no Sul do país a temperatura pode ficar 5°C abaixo da média para o período entre três e cinco dias.

Mulher e crianças agasalhadas caminham na região da praça da República, centro de São Paulo; previsão de chuva e frio para o fim de semana - Rafaela Araújo - 9.jul.24/Folhapress

A virada do tempo em São Paulo já começa na noite desta quinta-feira, quando muitas nuvens devem se formar e há previsão de chuviscos —a tarde, entretanto, será quente, com tendência de até 30°C na capital paulista.

O Inmet, inclusive, publicou um alerta de perigo potencial de declínio de temperatura, já partir desta quinta, para parte dos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Na sexta, a temperatura começa a despencar. Com previsão de pancadas de chuva durante todo o dia, a máxima não deve passar de 21°C no município de São Paulo.

O fim de semana deve ser gelado. No sábado (10), quando há tendência de chuva isolada, a temperatura promete oscilar entre 8°C e 16°C na capital. No domingo (11), Dia dos Pais, os termômetros devem ficar entre 6°C e 21°C.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a mudança será provocada por uma massa de ar polar.

A Climatempo afirma que essa massa de ar frio vai avançar de forma continental até o Mato Grosso do Sul.

A agência alerta para a possibilidade de recordes de frio no ano em várias cidades.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, por exemplo, a mínima sábado pode cair para 4°C. O Inmet afirma que há risco de geada no domingo.

No litoral também deve chover na sexta e no sábado. No domingo, apesar da previsão de o dia ser com poucas nuvens, a temperatura não deve passar de 20°C em Santos, na Baixada Santista.

No litoral norte, Ubatuba também deve ter fim de semana com temperaturas mais baixas, entre 7°C e 20°C.