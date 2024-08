Policial federal é morto em tentativa de assalto no Rio

São Paulo

O policial federal Sérgio Luiz de Medeiros, 62, foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (14), no bairro Todos os Santos, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, Medeiros foi encontrado com ferimentos na cabeça, dentro do próprio carro. Ele chegava no prédio em que morava quando foi abordado e baleado.

O policial foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia, no Engenho Novo, também na zona norte.