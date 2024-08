Presa em megaoperação no centro de SP é suplente de vereadora pelo PT

São Paulo

Uma das presas na megaoperação deflagrada nesta terça (6) para desmantelar um esquema de atividades econômicas ilícitas no centro de São Paulo foi candidata a vereadora pelo PT (Partido dos Trabalhadores) em 2020.

Janaína da Conceição Cerqueira Xavier, 44, recebeu 238 votos nominais, insuficientes para elegê-la, mas que bastaram para que ela ficasse como suplente.

Xavier, conhecida por liderar uma ocupação no centro da cidade, foi apontada como suspeita de chefiar o tráfico de drogas em um hotel na alameda Barão de Piracicaba. O endereço, segundo investigadores, pertence a Leonardo Monteiro Moja, apontado como liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital) na favela do Moinho.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Xavier, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Janaína Xavier, em foto para reportagem publicada em 2017 - Marlene Bergamo/Folhapress

O diretório municipal do PT diz que Xavier nunca participou de atividades partidárias, tendo sua filiação em 2019 apenas para concorrer no ano seguinte, como representante dos sem-teto. "Na época da filiação, não havia nenhum processo contra ela", afirma a sigla.

A operação desta terça, batizada de Salus et Dignitas (saúde e dignidade, em latim), é liderada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do Ministério Público, e tem a participação das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal.

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Receita Federal e estadual, Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e Secretaria de Assistência Social do governo também enviaram apoio.

O objetivo da operação foi suprimir a estrutura de controle integrado dessas atividades criminosas locais para romper com o monopólio que o PCC exerce na área.

Foram cumpridos 85 mandados de busca e apreensão, 48 medidas de confisco e bloqueio de bens e 45 medidas de suspensão de atividades econômicas e de interdição por lacração de estabelecimentos. Foram decretadas as prisões preventivas de sete pessoas apontadas como lideranças ou peças-chave da atuação desses grupos criminosos.