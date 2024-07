Enchentes no RS afetaram até 92% dos empregos em cidades mais destruídas, diz Ipea

São Paulo

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio chegaram a afetar até 92% dos postos de trabalho nos municípios gaúchos mais atingidos, de acordo com estimativa feita por pesquisadores do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgada nesta quarta-feira (3).

Por meio de georreferenciamento de endereços, o instituto mapeou os estabelecimentos privados atingidos por inundações de água e lama e por deslizamentos de terra. Os pesquisadores sobrepuseram os pontos que marcam os estabelecimentos afetados à mancha que indica as áreas inundadas.

Nas cidades mais afetadas, como é o caso de Eldorado do Sul, Roca Sales e Muçum, a projeção é de que 74% a 82% dos estabelecimentos tenham sido impactados. Para esses mesmos municípios, entre 84% e 92% dos postos de trabalho foram prejudicados, de acordo com a estimativa do Ipea.

Local atingido pela inundação no bairro Sarandi, um dos mais afetados de Porto Alegre - Bruno Santos/22.mai.24/Folhapress

Segundo Rafael Pereira, um dos autores do estudo, o número pode estar subnotificado. Um dos motivos é que a equipe não conseguiu encontrar a geolocalização de alguns postos de trabalho que podem ter sido atingidos.

"Na metodologia que a gente usou, a gente faz a geolocalização do endereço. O grau de precisão vai variar. A gente ficou apenas com o resultado que tinha precisão confiável. Fizemos um trabalho de geolocalização em várias etapas", afirma.

Ele explica também que o impacto pode ser maior ao levar em conta postos de trabalho informais, que não foram considerados no levantamento.

O estudo considera como diretamente afetados os estabelecimentos cujos locais de funcionamento foram alcançados pelas inundações e deslizamentos de terra ou que ficaram ilhados por causa das enchentes.

A mancha de impacto das enchentes chegou a uma área de aproximadamente 16,13 mil quilômetros quadrados, atingindo 484 cidades gaúchas.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Ainda segundo os pesquisadores, ao considerar os 418 municípios em estado de calamidade ou de emergência, 334,6 mil postos de emprego foram diretamente afetados, o que representa quase 14% das vagas registradas nessas cidades.

O Ipea utilizou dados do eSocial fornecidos pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Empregadores utilizam o sistema para registrar contratações, demissões, férias, entre outros eventos.

"Os dados do eSocial são organizados no nível do estabelecimento. Conceitualmente, considera-se como estabelecimentos as unidades de uma mesma empresa (matriz) que estão separadas espacialmente, ou seja, com endereços distintos de operação da empresa. Por meio desses endereços, é possível [encontrar] a geolocalização dos vínculos dos trabalhadores", afirma o estudo.

O levantamento abrange apenas os postos de emprego com vínculos ativos de trabalho. Foram desconsiderados empregos na administração pública ou em empresas públicas.

De acordo com o levantamento, ao menos 27% dos estabelecimentos e 38% dos postos de trabalho de Porto Alegre foram diretamente atingidos.

O Rio Grande do Sul viu o número de mortos por causa das chuvas chegar a 180 nesta terça-feira (2). Segundo a Defesa Civil estadual, 32 pessoas continuam desaparecidas no estado e há mais de 800 feridos.