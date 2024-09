Centro de SP fica sem luz em dia de anúncio de plano contra apagões da Enel

São Paulo

Parte das ruas do centro de São Paulo sofreram um apagão na noite de quinta-feira (12). A falta de energia iniciou por volta das 21h em vias do Bixiga e da Bela Vista e continua para parte dos afetados até a manhã de sexta (13).

Segundo a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, 75% dos clientes já tiveram sua energia restaurada após "falha na rede", que não foi especificada. "A companhia também deslocou geradores para garantir o fornecimento de energia enquanto os técnicos trabalham na solução definitiva da ocorrência", disse a empresa em nota.

Apagão no bairro Bela Vista, na avenida Nove de Julho, perto do terminal Bandeira - Jardiel Carvalho - 12.set.2024/Folhapress

A falta de luz atinge vias importantes como a svenida Brigadeiro Luís Antônio. O problema também foi registrado na região dos viadutos Jaceguai e Nove de julho.

Questionada, a Enel não informou a quantidade de clientes afetados pelo problema, previsão para o restabelecimento do fornecimento e o que ocasionou o apagão.

Plano contra apagões

O dia da interrupção no fornecimento de energia coincidiu com o do anúncio do plano para situações de crise e um pacote de investimentos para a cidade de São Paulo. Este foi um pedido do governo federal após os apagões de 2023 —quando a capital paulista sofreu com sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O protocolo para situações emergenciais inclui, principalmente, a poda preventiva de árvores antes de períodos muito chuvosos, como o verão. Até o fim deste ano, anunciou a concessionária, serão realizadas 600 mil podas na capital paulista.

Outra novidade é o aumento da frota de geradores da empresa, para 900 —antes eram cerca de 400, usados em casos de falta de energia.

"Aumentamos nossas parcerias com serviços de previsão climática, agilizamos nossos processos de comunicação aos clientes e a capacidade de atendimento do nosso call center. Ampliamos de forma significativa e antecipada as equipes de campo, que podem aumentar em até mais de 400%, de acordo com as condições climáticas", disse Antonio Scala, CEO da Enel no Brasil em evento realizado na base da empresa em Socorro, zona sul de São Paulo.

Scala também anunciou os valores investidos pela empresa para melhorar seus serviços. Serão R$ 20 bilhões até 2026. Deste montante, R$ 6,2 bilhões em São Paulo.

Também foi anunciada a contratação de 1.200 novos eletricistas para a cidade.